Сотрудники Адыгейского филиала «Россети Кубань» выполнили ремонт оборудования восьми подстанций 110 кВ в Апшеронском, Белореченском районе Краснодарского края, а также в Майкопском, Кошехабльском, Красногвардейском районах и в Майкопе Республики Адыгея, где проживает свыше 470 тыс. человек. Эти подстанции отвечают за энергоснабжение важных социальных объектов, а также бытовых и промышленных потребителей.

В числе отремонтированных центров питания – подстанции «Черемушки» и «Северная» в Майкопе, «Ерик» и «Апшеронская» в Апшеронском районе, «Очистные сооружения» в Белореченском районе, «Новосвободная» в Майкопском районе, «Ходзь» в Кошехабльском районе, «Еленовская» в Красногвардейском районе.

Энергетики выполнили ремонт и техническое обслуживание силовых трансформаторов, секций шин, выключателей, провели ремонт и замену отдельных элементов подстанционного оборудования. По завершении технических мероприятий специалисты произвели покраску металлических конструкций и очистку территории от растительности.

– Плановые работы по подготовке энергооборудования к пиковым нагрузкам летнего и осенне-зимнего периода выполняются в филиале с опережением графика. Большая часть ремонтных работ на воздушных линиях электропередачи и трансформаторных пунктах практически завершена, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения свыше 520 тыс. человек. В зоне ответственности филиала – 59 подстанций 35-110 кВ и 2097 трансформаторных пункта напряжением 6-10/0,4 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 8,9 тыс. км.