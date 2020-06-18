Для подготовки оборудования к сезонному пику нагрузок специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» провели тепловизионное обследование 19 высоковольтных линий электропередачи протяженностью около 230 км. Такие меры необходимы для обеспечения качественной подачи электроэнергии потребителям в Новороссийске Анапе, Геленджике, а также Абинском и Крымском районах Краснодарского края.

Эти высоковольтные линии обеспечивают электроэнергией десятки тысяч бытовых потребителей и целый ряд социальных объектов юго-западного района края. Обследование проводилось в формате пеших обходов. Это обусловлено тем, что линии расположены в горной местности, часто не доступной для проезда автотранспорта.

– Тепловизионное обследование воздушных линий мы проводим ежегодно. Этот способ диагностики позволяет своевременно реагировать на отклонения в работе энергооборудования и оперативно их устранять, – отметил начальник службы линий 35 кВ и выше Юго-Западного филиала Григорий Читая.

Практика применения тепловизионных методов обследования оборудования компании «Россети Кубань» позволяет делать точные выводы о состоянии каждого объекта, сокращать объем ремонтных работ, повышать безопасность работы электрооборудования и обеспечивать надежность энергоснабжения потребителей.

До конца текущего года специалисты Юго-Западного филиала планируют выполнить тепловизионное обследование еще 23 высоковольтных линий электропередачи, расположенных в зоне ответственности филиала.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований: Абинский и Крымский районы, города-курорты Анапа и Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 10 тысяч кв. км с численностью населения более 500 тысяч человек. Юго-Западные электрические сети - это 77 трансформаторных подстанция напряжением 35-110кВ, а также линии электропередачи общей протяженностью порядка 5,5 тысяч км.