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Вебинар на тему "Роль умных сетей в упрощении интеграции возобновляемых источников энергии" состоится 23 июня

Вебинар на тему Роль умных сетей в упрощении интеграции возобновляемых источников энергии состоится 23 июня

18 июня 2020, 13:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ОНЛАЙН, ВЕБИНАРЫ, НИК C1
Отрасль: Электроэнергетика 

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Напоминаем, что 23 июня в 14:30 (мск) с использованием платформы ZOOM пройдет вебинар на тему «Роль умных сетей в упрощении интеграции возобновляемых источников энергии» (Role of the Smart Grid in Facilitating the Integration of Renewables), организованный специально для российских участников.

Спикер: проф. Сайфур Рахман, директор-основатель Virginia Tech Advanced Research Institute, США, Президент IEEE Power & Energy Society 2018-2019.

Аннотация:

Сосредоточившись на экологической устойчивости и энергетической безопасности, проектировщики энергетических систем рассматривают возобновляемые источники энергии как возможную альтернативу. Но такие источники генерации обладают своими недостатками - в первую очередь, неустойчивостью. Предполагается, что умная сеть - благодаря присущим ей коммуникационным, измерительным и управляющим возможностям - будет обладать способностью управлять нагрузкой, накоплением и генерирующими мощностями (включая возобновляемые источники энергии) в энергосистеме, что позволит осуществить крупномасштабную интеграцию распределенной генерации. В умной сети возможен быстрый обмен информацией о состоянии сети и ее компонентов на больших расстояниях и в сложных сетях. Таким образом, можно будет интегрировать устойчивые источники энергии, такие как ветровая, солнечная, морская электроэнергия и т.д. для более плавной работы системы. Но для того, чтобы это стало возможным, электроэнергетическая компания должна будет развиваться и изменять свои методы работы, чтобы стать интеллектуальным поставщиком этих услуг. Эта лекция знакомит с эксплуатационными характеристиками возобновляемых источников энергии, а также с различными аспектами умной сети - технологиями, стандартами и правилами. В ней также рассматривается взаимодействие между распределенной генерацией, накоплением и традиционной генерацией, чтобы обеспечить эффективную операционную стратегию в контексте умной сети.

Ссылка для участия в вебинаре:

По всем вопросам обращаться: Суслов Константин Витальевич, руководитель НИК С1 РНК СИГРЭ, dr.souslov@yandex.ru.

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