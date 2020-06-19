Американская AEP (American Electric Power) получила разрешение Комиссии по коммунальному обслуживанию (Public Service Commission) штата Луизиана, выполняющей функции отраслевого регулятора, на покупку для своей дочерней компании SWEPCO (Southwestern Electric Power Company) 810 МВт генерирующей мощности, входящей в состав проекта сооружения ветровой генерации North Central.

Инвестиции в проект North Central являются одними из самых масштабных инвестиций AEP и предусматривают приобретение у компании-разработчика проекта Invenergy трех строящихся ВЭС суммарной мощностью 1 485 МВт в штате Оклахома:

ВЭС Weatherford установленной мощностью 999 МВт (завершение строительства к концу 2021 г.); ВЭС Enid установленной мощностью 287 МВт (завершение строительства к концу 2021 г.); ВЭС Alva установленной мощностью 199 МВт (завершение строительства к концу 2020 г.).

AEP планирует выкупить ВЭС в собственность двух дочерних компаний – SWEPCO и PSO (Public Service Company of Oklahoma), разделив генерирующие активы между ними в соотношении 55% / 45% (810 и 675 МВт). В случае успешного завершения сделки AEP рассчитывает инвестировать в North Central около $ 2 млрд и поставлять вырабатываемую ВЭС электроэнергию не только внутри Оклахомы, но и в соседние Арканзас, Луизиану и Техас, именно для этой цели требуется одобрение сделки от четырех заинтересованных штатов.

В настоящее время получены все согласования, кроме штата Техас, кроме того, проект уже согласован и Федеральной комиссией по регулированию энергетики FERC. Все ВЭС будут присоединены к сетям операционной зоны корпорации Southwest Power Pool (SPP)*, т.е. выйдут на один из крупнейших энергорынков страны.

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* SPP выполняет функции регионального оператора передающей сети (Regional Transmission Organization, RTO), в операционную зону входят (полностью или частично) магистральные сети на территории 14 штатов (Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Вайоминг, Небраска, Айова, Канзас, Миссури, Оклахома, Арканзас, Нью-Мексико, Луизиана, Техас).