BASF и "Паритет" в эфире RusCable Live

Лариса Гуро, директор по развитию бизнеса BASF в России и СНГ Денис Кузнецов, руководитель отдела контроллиинга Александр Ермаков, специалист отдела маркетинга кабельного завода “Паритет”

Гостями прямого эфира RusCable Live от 19 июня стали представители крупнейшего мирового химического концерна BASF. Основной темой обсуждения стали так называемые “зеленые облигации”: компания выпустила их для привлечения средств для развития экологических проектов. В прямом эфире на наши вопросы ответили директор по развитию бизнеса в России и СНГ Лариса Гуро и руководитель отдела контроллинга Денис Кузнецов.

Основными темами обсуждений стали вопросы экологичности и рентабельности. Как BASF пришёл к идее выпуска зеленых облигаций? Что они из себя представляют? Кто может их приобретать? Какую прибыльность они имеют?

Затронули вопросы энергоэффективности и осознанного потребления. Лариса Гуро отметила, что в России заметен рост интереса к экологичным решениям, но он отмечается преимущественно в экспортно-ориентированных отраслях. Общая ситуация по повышению экологической ответственности остается достаточно нестабильной. Денис Кузнецов рассказал, что развивать экологические проекты даже в рамках крупных концернов невозможно без качественной и устойчивой системы государственной поддержки. Тем не менее, каждая компания должна сделать все от нее зависящее, чтобы повысить уровень экологической защиты, снизив свое негативное влияние на природу, сохраняя при этом эффективность. Компания BASF, например, реализовала полный цикл переработки пластика в проекте ChemCycling.



Во второй части эфира к нам присоединился Александр Ермаков – специалист отдела маркетинга кабельного завода “Паритет”, основным профилем которого является производство слаботочного кабеля. Компания имеет большой опыт работы в рамках проектов огнестойких кабельных линий, и построения структурированных кабельных сетей. “Паритет” активно конкурирует с иностранными в том числе азиатскими производителями.

В ходе беседы Александр рассказал, что в их сегменте рынка контрафакта в классическом понимании кабельщиков нет, но есть свой, особенный контрафакт. В более тонком деле производства слаботочных кабелей экономия на меди фактически ничего не дает, поэтому в погоне за низкой ценой недобросовестные производители и поставщики OEM-решений часто прибегают к подделке на уровне сертификатов и материалов изоляции и оболочки.

Одним из таких примеров является наличие на рынке кабелей марки HFLTx, в том числе и известных производителей, который по собственной оценке Александра фактически не мог быть выпущен из-за отсутствия необходимых материалов. Кто и каким образом проводил сертификацию и испытания такой продукции осталось вопросом.

Тема сертификации и доверия к ним на рынке остается острой. Паритет, например, старается развивать собственные торговые марки ПарЛан и ПарАкс, так как наличие тех или иных сертификатов воспринимается многими потребителями как “просто необходимая галочка” и “обязательный платеж”, но не позволяет определить качество продукта. Неравные условия получения сертификатов, ставят честных производителей в один ряд с теми, кто купил сертификат “по интернету и без испытаний”.

Много обсуждали и проблематику Огнестойких кабельных линий, их рентабельность, честность и прозрачность рынка.



В эфире затронули и юбилей ГК “Москабельмет”, обсудили новости по Cabex и конечно все ключевые новости и события кабельного рынка. Ставшие постоянными рубрики “ретроспектива” и “Электрофиаско”, а так же юмор, звуковое и музыкальное оформление трансляции успешно удерживали внимание зрителей. На последней трансляции наш онлайн достиг отметки в 140 человек и, думаем, это не предел! Следующая трансляция пройдет в пятницу 26 июня как всегда на портале RusCable.Ru.

О концерне BASF

BASF создаёт химию для устойчивого будущего. В своей деятельности компания сочетает экономические успехи с бережным отношением к окружающей среде и социальной ответственностью. Сотрудники Группы BASF, общая численность которых составляет более 117 тысяч человек, вносят вклад в успешное развитие бизнеса наших клиентов в различных индустриях практически во всех странах мира. Структура бизнеса компании включает шесть основных сегментов: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для обработки поверхностей, питание и уход, решения для сельского хозяйства. По итогам 2019 года объём продаж BASF составил 59 млрд евро. Акции BASF торгуются на фондовой бирже во Франкфурте (BAS) и в виде американской депозитарной расписки (BASFY) в США.

В России BASF работает на протяжении 146 лет. Продукция охватывает практически все сферы жизни, от решений для сельского хозяйства до косметических ингредиентов, отвечает высочайшим стандартам индустрии и выпускается на передовых производственных площадках компании в разных регионах страны, чтобы быть ближе к покупателям. Россия – один из ключевых рынков для BASF. Постоянное внедрение инновационных технологий, а также разработка современных решений с помощью команды профессионалов позволяют вносить значительный вклад в развитие экономики страны, учитывая все потребности и особенности рынка. Подробная информация представлена на сайте www.basf.ru.