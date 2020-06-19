Компания ООО "Ди Вай Технолоджис" направит 200 млн руб на создание производства автомобильной электроники на площадке в "Алабушево" в Зеленограде, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной политики Москвы.

"Общий объем инвестиций в этот проект составит свыше 200 миллионов рублей, на полную мощность предприятие планирует выйти к 2023 году", - сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.

К строительству нового завода инвестор приступит в конце этого года. На участке площадью 0,45 га инвестор построит завод площадью более 2100 кв. м. Планируется, что новый завод будет выпускать мультимедийные устройства и видеорегистраторы для широкого модельного ряда автомобилей.

"Компания планирует пользоваться всеми преференциями резидента особой экономической зоны - льготами по аренде, налогам, таможенными льготами (ежегодная экономия до 47 процентов на налогах и прочих обязательных платежах - ИФ)", - добавил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дёгтев.

Площадь территории "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва" составляет более 140 гектаров. Сейчас на площадке "Алабушево" размещается 27 резидентов.