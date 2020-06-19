Обеспечение стабильной и надежной работы объектов энергетики
19 июня 2020, 17:30
Рубрика: Компании
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, КУРСКАЯ АЭС
Отрасль: Атомная промышленность
На 25 миллионов рублей уже закуплено и поставлено оборудование для МСЧ № 125. Это 13 аппаратов ИВЛ, 45 облучателей, 4 дефибриллятора, 9 прикроватных мониторов и другое медицинское оборудование для спасения жизни людей, а также около 1000 защитных костюмов.
Еще 64 миллиона рублей направлено на приобретение дополнительного оборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства. В ближайшее время будет закуплено на 9 млн рублей оснащение ПЦР-лаборатории (полимеразная цепная реакция). Это новейший метод лабораторной диагностики, который позволяет определить наличие возбудителя болезни по нескольким молекулам ДНК, выявить у человека различные инфекционные и наследственные заболевания.
«Наши сотрудники, их семьи и друзья живут в пристанционном городе. Для нас задача сегодняшнего дня и залог нашего безопасного будущего - техническое обеспечение больниц необходимым оборудованием, забота о медиках и их здоровье», – подчеркнул директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter