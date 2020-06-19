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На территории "ЗИЛа" построят гранитные тротуары и положат газоны

На территории ЗИЛа построят гранитные тротуары и положат газоны

19 июня 2020, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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На территории бывшей промзоны завода «ЗИЛ», где сейчас осуществляется проект реновации, проведут комплексное благоустройство, сообщает RosTender.info.

Управление дорожно-мостового строительства Москвы объявило тендер на выполнение строительно-монтажных работ по развитию улично-дорожной сети территории жилой застройки. Стоимость работ оценивается в 733 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 26 июня, в этот же день подведут итоги тендера.

Победителю предстоит провести благоустройство на площади 53 тыс. кв. метров, где необходимо заменить 23 тыс. кв. метров тротуаров и 14,3 тыс. кв. метров автомобильных проездов. Рабочие заменят асфальтовое покрытие, а новые тротуары сделают из гранитной плитки. Также предстоит положить 15,3 тыс. кв метров рулонного газона.

Кроме того, подрядчик должен будет демонтировать фундаменты снесенных зданий, установить фонари, скамейки, урны и приствольные решетки у деревьев, восстановить ограждение набережной. На выполнение работ исполнителю отведут 5 месяцев.

Напомним, что проект планировки производственной зоны «ЗИЛ» был принят весной 2013 года. Тогда же началось строительство. Площадь застройки ЗИЛа и прилегающих территорий составит 6,4 млн кв. метров недвижимости, из них 5,2 млн «квадратов» непосредственно на месте бывшего завода им. Лихачева.

В новом районе предусмотрено строительство жилья, социальной и транспортной инфраструктуры, офисов, спортивного кластера «Парк легенд», благоустройство и озеленение территории и набережной Москвы-реки. В результате на месте заброшенной территории появится «город в городе».

Фото: stroi.mos.ru

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