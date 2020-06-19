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19 июня 2020, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Дизайн-проект офисно-делового центра в поселении Сосенское
Офисно-деловой центр у станции метро «Прокшино» Сокольнической линии в Новой Москве начнут строить этим летом, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
«Проект офисно-делового центра реализуется в соответствии с планами инвестора. На первых двух этажах расположатся помещения под аренду для предприятий торговли и общественного питания. Остальные площади займут офисы. После открытия центра в новых округах появится еще 2840 рабочих мест», – сказал Владимир Жидкин.
Здание площадью около 40 тыс. кв. метров появится в поселении Сосенское. Центр будет находится рядом с двумя крупнейшими магистралями Новомосковского округа – Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и Мамыри-Пенино-Шарапово. Проектировщик – ООО «Проектное бюро Р1», заказчик – ООО «А101».
По его словам, объект станет первой очередью создания бизнес-квартала «Прокшино» – нового делового центра Москвы с торговой, образовательной и рекреационной составляющей общей площадью более 177 тыс. кв. метров.
«Пять офисных зданий с объектами инфраструктуры на первых этажах будут объединены городским променадом – местом для встреч, отдыха и мероприятий. При проектировании и строительстве объекта максимально учтены возможности транспортной инфраструктуры, обеспечивающей удобство и комфорт для инвесторов, арендаторов и клиентов», – заключил Владимир Жидкин.
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