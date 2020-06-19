Дизайн-проект офисно-делового центра в поселении Сосенское

Офисно-деловой центр у станции метро «Прокшино» Сокольнической линии в Новой Москве начнут строить этим летом, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Проект офисно-делового центра реализуется в соответствии с планами инвестора. На первых двух этажах расположатся помещения под аренду для предприятий торговли и общественного питания. Остальные площади займут офисы. После открытия центра в новых округах появится еще 2840 рабочих мест», – сказал Владимир Жидкин.

Здание площадью около 40 тыс. кв. метров появится в поселении Сосенское. Центр будет находится рядом с двумя крупнейшими магистралями Новомосковского округа – Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и Мамыри-Пенино-Шарапово. Проектировщик – ООО «Проектное бюро Р1», заказчик – ООО «А101».

По его словам, объект станет первой очередью создания бизнес-квартала «Прокшино» – нового делового центра Москвы с торговой, образовательной и рекреационной составляющей общей площадью более 177 тыс. кв. метров.