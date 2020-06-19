Заместитель министра транспорта РФ - руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. На совещании обсудили перспективные задачи по развитию дорожной инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба Росавтодора.

В текущем году в области отремонтируют 87 км федеральных трасс, около 51 км из них - капитально. Наибольший объем работ (более 50 %) планируют провести на дороге Р-215 «Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала»: на 19 км выполнят ремонт, еще около 26 км капитально отремонтируют. Также в 2020 году закончат капремонт 11-пролетного моста через реку Бертюль, который находится на 33-м км дороги. Кроме этого, дорожники планируют начать капремонт моста через реку Хурдун, расположенного на 49-м км трассы Р-215.

По информации пресс-службы Росавтодора, в этом году общий объем поддержки Астраханской области из федерального бюджета составил более 1 млрд 93 млн рублей, из которых 64,8 млн направили на строительство и реконструкцию сельских дорог, а 778,37 млн - на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ходе совещания Игорь Бабушкин отметил, что большое внимание в регионе уделяют мерам по повышению безопасности дорожного движения. В текущем году на федеральных трассах планируют установить свыше 12 км металлического барьерного ограждения и 20 дублирующих знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью на Г-образных опорах. Специалисты проведут комплексное обустройство пешеходных переходов, установят новые светофорные объекты и светоотражающие элементы на проезжей части по оси разделительной полосы разметки. Кроме этого, в 2020-2021 годах планируют смонтировать линии освещения в населенных пунктах Алгаза, Красные Баррикады и Волжское.

Также в рамках встречи обсудили вопрос передачи региональных дорог в федеральную собственность. В данный момент Росавтодор проводит работы по приему в свое ведение трасс «Волгоград - Астрахань» протяженностью 356 км и «Астрахань - граница с Республикой Казахстан» протяженностью 65,6 км.