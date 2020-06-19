"Синоквант" стал резидентом воронежской ОЭЗ "Центр"

Глава Воронежской области Александр Гусев согласовал получение статуса резидента ОЭЗ «Центр» компанией «Синоквант», планирующей вложить 600 млн руб. в налаживание производства ЖК-телевизоров. Об этом сообщили в правительстве региона.

Напомним, компания планирует построить на 5 га предприятие площадью 30 тыс. кв. м. Общее количество рабочих мест может достигнуть 700. Первая очередь завода может быть завершена весной 2022 года, вторую предполагается запустить летом 2023-го.

О проекте стало известно в начале июня. Тогда глава Новоусманского района Дмитрий Маслов встречался с гендиректором ООО «Квант-сервис» Михаилом Етоновым. По словам топ-менеджера, компания специализируется на контрактном производстве электронной техники (телевизоры и компоненты) по заказам российских и иностранных партнеров, в том числе выпускает технику под брендами Dexp и Xiaomi. Нынешние производственные мощности «Кванта» размещены в Зеленограде (5,5 тыс. кв. м, на которых заняты 220 человек) и Воронеже (11 тыс. кв. м на площадке бывшего завода «Видеофон», где трудятся 450 человек).

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ