"Яндекс" представил проект своей будущей штаб-квартиры

"Яндекс" презентовал официальный проект своей штаб-квартиры, которая будет построена на месте гостиницы "Корстон".

Согласно сообщению компании, демонтаж гостиницы начнется до конца 2020 года, к строительству нового здания в компании приступят после утверждения проектной документации, а также получения необходимых разрешений.

Авторами проекта выступило лондонское бюро PLP Architecture (работают над различными архитектурными концепциями по всему миру — ИФ). Помимо этого, в нем участвуют российские архитектурные компании АПЕКС и РТДА. Девелопер проекта — компания MR Group.

"Территория штаб-квартиры и первые два этажа будут открыты для всех. На нижних этажах будут работать кафе, аптеки, салоны красоты и другие организации, а вокруг офиса появится общественное пространство", — говорится в сообщении "Яндекса".

Интернет-компания также планирует благоустроить территорию возле будущего офиса, построив парк между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича.

Высота здания будет сопоставима с гостиницей "Корстон", чтобы не нарушать архитектурный облик Гагаринского района, где находится штаб-квартира. Для автомобилистов будет предусмотрена многоуровневая парковка.

Ранее сообщалось также, что строить новый офис на месте гостиницы "Корстон" будет девелопер MR Group. Застройщик сообщал, что "Яндекс" планирует построить новую штаб-квартиру общей площадью 170 тыс. кв.м. Помимо офисных площадей, там будут подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, музей "Яндекса" и т. д.

"Этот проект позволит нам реализовать суперсовременные решения в строительстве, автоматизации и инженерных системах. Новая штаб-квартира “Яндекса” станет одним из самых современных и технологичных зданий в России — здание, которое понравится и сотрудникам компании, и местным жителям — говорит директор по маркетингу MR Group Евгения Старкова.

Компания "Яндекс" в декабре 2018 года закрыла сделку по покупке участка за $145 млн под новую штаб-квартиру на ул.Косыгина. Общий бюджет проекта без учета стоимости земли оценивался в $275-330 млн.

В настоящее время "Яндекс" арендует 27 тыс. кв.м офисных площадей в бизнес-парке "Аврора" и 61 тыс. кв.м в БЦ "Красная роза". Соглашения об аренде обоих офисов истекают 31 декабря 2021 года. В московских офисах "Яндекса" работает около 6,5 тыс. сотрудников.