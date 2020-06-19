Группа компаний «Генерация» (г. Якутск) намерена инвестировать в модернизацию объектов тепло- и электроснабжения на территории Республики Саха (Якутия). Поддержку проекту окажет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В группу входят ООО «Генерация», ООО «ДВ Энерджи», ООО «ДВ Инжиниринг», ООО «ДВ Сервис» и ООО «СПК Якутск».

«Наше агентство развивает сотрудничество с технологическими компаниями, которые заинтересованы в реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока и Арктики. Сфера энергетики и ЖКХ характеризуется высоким уровнем износа основных фондов и требует значительных инвестиций, которые в свою очередь ограничены тарифами на коммунальные услуги для потребителей. В каждом конкретном случае необходим рациональный баланс, который может быть найден только в процессе совместной работы с региональными властями и потенциальным инвестором. Мы оказываем таким компаниям поддержку, помогаем с реструктуризацией проектов, взаимодействием с федеральными и региональными органами власти, помогаем находить стратегических бизнес-партнеров. Сейчас мы заключили соглашения с ООО «Генерация». Будут реализовываться проекты по развитию распределенной энергетики в Якутии и других регионах Дальнего Востока, и мы со своей стороны готовы оказывать компании всю необходимую поддержку», - заметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

ГК «Генерация» осуществляет полный комплекс услуг в сфере теплоснабжения, включающий проектирование, поставку оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы, эксплуатацию, в том числе опасных производственных объектов, и реализацию тепловой энергии потребителям. Группа реализует ряд инвестиционных проектов по модернизации систем теплоснабжения населенных пунктов Якутии на основе концессионных соглашений.

«Накопленный опыт реализации проектов модернизации систем теплоснабжения в труднодоступных и изолированных энергорайонах позволяет нашей компании с уверенностью говорить о возможности расширения сферы бизнеса и оказание потребителям комплексных качественных услуг по локальному энергоснабжению на основе строительства энергоцентров и модернизации коммунальной инфраструктуры. Это позволит существенно обновить и пополнить производственные фонды энергетического хозяйства, обеспечить качественные услуги и снижение расходов на энергоснабжение для потребителей, снизить объемы перекрестного субсидирования и увеличить налоговые поступления в бюджет», - рассказал генеральный директор ООО «Генерация» Александр Курчатов.

По его словам, при реализации проектов компания опирается на современные концепции и эффективные технологии. В частности, на концепцию распределенной генерации, в соответствии с которой производители электроэнергии и тепла (мини-ТЭЦ) максимально приближены к потребителю и сбалансированы с ним по нагрузке, это позволяет минимизировать транспортные потери, а выработка тепла и холода одновременно с производством электроэнергии (концепция когенерации и тригенерации) позволяет довести КПД тепловых электростанций до 90%.