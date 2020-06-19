С начала 2020 года специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») отремонтировали 234 км линий электропередачи (ЛЭП) и расчистили почти 330 га просек вдоль трасс. Это лишь часть годовой мероприятий ремонтной программы, которая призвана обеспечить дополнительную надежность электроснабжения популярных курортных зон в Сочи и Туапсинском районе Краснодарского края.

За пять месяцев 2020 года специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» отремонтировали более 5,5 км кабельных и 234 км воздушных линий (ВЛ) различных классов напряжения. На ВЛ провели перетяжку проводов, окрасили и заменили опоры и их фундаменты, установили новую современную арматуру. В общей сложности энергетики заменили свыше 2300 изоляторов и почти 300 опор, расчистили 328 га просек вдоль трасс – это необходимо, чтобы предупредить технологические нарушения из-за падений деревьев и веток на провода.

В настоящий момент на всех высоковольтных подстанциях сочинского энергорайона продолжаются мероприятия по ремонту оборудования, в том числе и капитальному. На питающих центрах 110 кВ «Пасечная» и «Адлер» завершено обслуживание силовых трансформаторов, а также отремонтировано оборудование на 96 подстанциях распределительной сети.

Согласно утвержденным планам в Сочинском филиале организовано техобслуживание, тепловизионный контроль и диагностика оборудования, продолжается формирование аварийного запаса и подготовка транспорта, проводятся тренировки для штатного персонала. В условиях действующей угрозы распространения коронавирусной инфекции все мероприятия проходят с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Данный комплекс мер призван обеспечить надежную и стабильную работу электросетевого комплекса в период зимнего пика нагрузок, а также во время летнего курортного сезона.