Сотрудники Адыгейского филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») приступили к работам по замене грозотроса и расчистке охранной зоны воздушной линии электропередачи 110 кВ «Комсомольская - Тверская». Данная ЛЭП обеспечивает подачу электроэнергии ряду предприятий АПК и социальным объектам Белореченского района Краснодарского края.

Энергетики планируют выполнить замену более 20 км грозотроса, а также провести вырубку древесно-кустарниковой растительности в просеках высоковольтной линии электропередачи на площади 14 га.

Грозозащитный трос предназначен для предохранения токопроводящих частей линий электропередачи от прямых ударов молнии. Он предотвращает повреждение конструктивных элементов и отключение потребителей, а также обеспечивает бесперебойность работы линии в грозоопасный период, который в южных регионах длится порядка восьми месяцев.

– Комплекс технических мероприятий, к которому мы приступили, повысит надежность функционирования высоковольтной линии электропередачи, а значит жители района будут обеспечены бесперебойным энергоснабжением, – отметил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев. – Расчистка трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности в значительной степени снижает вероятность возникновения технологических нарушений в электрических сетях и способствует устойчивому функционированию объектов электросетевого комплекса в осенне-зимний период.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения свыше 520 тыс. человек.