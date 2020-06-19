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В связи с пандемией коронавируса СГК переориентировала свою благотворительную программу на помощь медицинским учреждениям

В связи с пандемией коронавируса СГК переориентировала свою благотворительную программу на помощь медицинским учреждениям

19 июня 2020, 17:50
Рубрика: Компании
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, СГК
Отрасль: Электроэнергетика 

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Директор Абаканского филиала Андрей Аплошкин лично передал мониторы для ИВЛ республиканской инфекционной больнице.Сами аппараты приобрела местная власть. Мониторы доукомплектовывают реанимационное оборудование.

Директор Абаканского филиала Андрей Аплошкин лично передал мониторы для ИВЛ республиканской инфекционной больнице.Сами аппараты приобрела местная власть. Мониторы доукомплектовывают реанимационное оборудование.

Сибирская генерирующая компания завершила поставки оснащения в медицинские учреждения городов присутствия. Перечень наименований для помощи определялся на основании пожеланий больниц, чтобы учесть и закупить для них самое необходимое и важное в период работы с короновирусными больными.

После начала активного распространение коронавирусной инфекции СГК приняла решение изменить свою благотворительную программу и переориентировать ее на помощь лечебным учреждениям и врачам, которые работают с больными COVID-19.

 

В рамках благотворительной помощи компания закупила и направила в больницы и станции скорой медицинской помощи регионов присутствия:

  • более 10 тысяч противочумных защитных костюмов и одноразовых комплектов одежды для врачей-инфекционистов, 500 халатов
  • 20 тысяч респираторов и 11,5 тысяч одноразовых медицинских масок, 400 фильтров для масок.
  • 6,8 тысяч одноразовых перчаток,
  • 784 пары защитных очков и 700 защитных экранов лица
  • 2 монитора и 18 стоек, а также расходные материалы для аппаратов ИВЛ,
  • 41 кровать для оборудовали дополнительного отделения для детской больницы в Красноярске.
  • Также для медицинских учреждений СГК приобрела бактерицидные лампы, биохимический анализатор крови, анализатор электролитов, электрокардиограф, комплект мониторов для измерения давления и ЭКГ. После завершения пандемии все оборудование останется на балансе больниц.

В рамках благотворительных мероприятий СГК оказала помощь лечебным организациям Абакана, Бийска, Белова, Рубцовска, Канска, Красноярска, Куйбышева, Новокузнецка, Новосибирска и Мысков.

Основная часть поставок в середине июня завершена. В ближайшее время планируется приобрести средства защиты для противотуберкулезного диспансера в Минусинске.

 

Список получателей благотворительной помощи:

  • Республиканская инфекционная больница Абакан
  • Городская Больница №2 г. Бийска
  • Беловская городская больница № 4
  • Канская муниципальная больница
  • Красноярская межрайонная детская клиническая больница №1
  • Куйбышевская Центральная Районная Больница
  • Мысковская городская больница
  • Станция скорой медицинской помощи  г. Новосибирск
  • Новокузнецкая городская клиническая больница № 1
  • Городская больница №3 г. Рубцовск

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