Может ли сенат США остановить газопровод Германии из России
19 июня 2020, 17:50
Рубрика: Компании
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, СГК
Отрасль: Электроэнергетика
Директор Абаканского филиала Андрей Аплошкин лично передал мониторы для ИВЛ республиканской инфекционной больнице.Сами аппараты приобрела местная власть. Мониторы доукомплектовывают реанимационное оборудование.
Сибирская генерирующая компания завершила поставки оснащения в медицинские учреждения городов присутствия. Перечень наименований для помощи определялся на основании пожеланий больниц, чтобы учесть и закупить для них самое необходимое и важное в период работы с короновирусными больными.
После начала активного распространение коронавирусной инфекции СГК приняла решение изменить свою благотворительную программу и переориентировать ее на помощь лечебным учреждениям и врачам, которые работают с больными COVID-19.
В рамках благотворительной помощи компания закупила и направила в больницы и станции скорой медицинской помощи регионов присутствия:
В рамках благотворительных мероприятий СГК оказала помощь лечебным организациям Абакана, Бийска, Белова, Рубцовска, Канска, Красноярска, Куйбышева, Новокузнецка, Новосибирска и Мысков.
Основная часть поставок в середине июня завершена. В ближайшее время планируется приобрести средства защиты для противотуберкулезного диспансера в Минусинске.
Список получателей благотворительной помощи:
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