Директор Абаканского филиала Андрей Аплошкин лично передал мониторы для ИВЛ республиканской инфекционной больнице.Сами аппараты приобрела местная власть. Мониторы доукомплектовывают реанимационное оборудование.

Сибирская генерирующая компания завершила поставки оснащения в медицинские учреждения городов присутствия. Перечень наименований для помощи определялся на основании пожеланий больниц, чтобы учесть и закупить для них самое необходимое и важное в период работы с короновирусными больными.

После начала активного распространение коронавирусной инфекции СГК приняла решение изменить свою благотворительную программу и переориентировать ее на помощь лечебным учреждениям и врачам, которые работают с больными COVID-19.

В рамках благотворительной помощи компания закупила и направила в больницы и станции скорой медицинской помощи регионов присутствия:

более 10 тысяч противочумных защитных костюмов и одноразовых комплектов одежды для врачей-инфекционистов, 500 халатов

20 тысяч респираторов и 11,5 тысяч одноразовых медицинских масок, 400 фильтров для масок.

6,8 тысяч одноразовых перчаток,

784 пары защитных очков и 700 защитных экранов лица

2 монитора и 18 стоек, а также расходные материалы для аппаратов ИВЛ,

41 кровать для оборудовали дополнительного отделения для детской больницы в Красноярске.

Также для медицинских учреждений СГК приобрела бактерицидные лампы, биохимический анализатор крови, анализатор электролитов, электрокардиограф, комплект мониторов для измерения давления и ЭКГ. После завершения пандемии все оборудование останется на балансе больниц.

В рамках благотворительных мероприятий СГК оказала помощь лечебным организациям Абакана, Бийска, Белова, Рубцовска, Канска, Красноярска, Куйбышева, Новокузнецка, Новосибирска и Мысков.

Основная часть поставок в середине июня завершена. В ближайшее время планируется приобрести средства защиты для противотуберкулезного диспансера в Минусинске.

Список получателей благотворительной помощи: