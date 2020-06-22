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III Всероссийский инженерный форум "PROПРОЕКТ- 2020" пройдет в онлайн формате 25 июня 2020

III Всероссийский инженерный форум PROПРОЕКТ- 2020 пройдет в онлайн формате 25 июня 2020

22 июня 2020, 15:51
Рубрика: Мероприятия
Метки: RUBEZH, PROПРОЕКТ- 2020, ФОРУМ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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25 июня 2020 года пройдет III Всероссийский инженерный форум «PROПРОЕКТ-2020», организованный Компанией RUBEZH. В этом году по объективным причинам мероприятие пройдет в онлайн-формате. Трансляция будет осуществляться из нескольких специально оборудованных студий в Москве и Саратове. 

В прошлом году в работе II форума «PROПРОЕКТ»приняли участие более 300 проектировщиков систем пожарной безопасности и представители более 25 компаний – разработчиков и производителей систем пожарной защиты. 

Главной темой III Всероссийского инженерного форума «PROПРОЕКТ-2020» станет обсуждение новых нормативных документов, которые вступят в силу в 2020 году. Данные изменения прокомментируют сами разработчики – представители ФГБУ ВНИИПО МЧС России. 

Во втором блоке на вопросы практического применения вводимых сводов правил ответят специалисты Главгосэкспертизы России. Также будет обсуждаться практика применения существующих систем противопожарной защиты в контексте требований новых нормативных документов. 

 Впервые в истории проведения PROПРОЕКТ получил уникального партнера.  Университет Минстроя НИИСФ РААСН (https://niisf.org)  выступит в качестве образовательного партнера. Всем слушателям форума будут выданы электронные сертификаты Университета Минстроя. Документ открывает доступ к прохождению учебных программ Университета.  Благодаря этому участники форума смогут стать частью профессионального отраслевого комьюнити, принять активное участие в обсуждениях, получить ответы на свои вопросы от ведущих экспертов-практиков  проектирования систем безопасности  и быть в курсе всех нововведений в нормативно-технической базе. 

Информационную поддержку форуму оказывают информационно-аналитический журнал RUБЕЖ (www.ru-bezh.ru), а также Securika Moscow (www.securika-moscow.ru) — крупнейшая в России и странах СНГ международная выставка  отрасли систем безопасности. 

Партнеры мероприятия: Sonar, RVi Group, «Пожтехника», «ПожТехКабель». 

 Мы приглашаем Вас принять участие в III Всероссийском инженерном форуме «PROПРОЕКТ-2020»!  Подробная информация об условиях участия в форуме, программе и спикерах размещена на сайте форума «PROПРОЕКТ-2020»: www.project-forum.ru. 

 Пройти регистрацию можно по ссылке: https://project-forum.ru/?utm_source=ru-bezh&utm_medium=banner&utm_campaign=zhurnal 

Будем рады видеть Вас в числе участников форума! 

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