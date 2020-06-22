Конкурсный управляющий АО "Кабельный завод "Кавказкабель" (г.Прохладный, Кабардино-Балкария) выставил на торги посредством публичного предложения имущество предприятия по начальной цене 1,161 млрд рублей, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Имущество на торги выставлено двумя лотами. В состав первого лота включен производственный комплекс завода (144 здания, сооружения, земельных участков, 1,075 тыс. единиц машин и оборудования, 156 единиц офисного оборудования, а также производственный и хозяйственный инвентарь транспортные средства, патенты, товарные знаки, товарно-материальные ценности). Его начальная стоимость составляет 1 млрд 150,9 млн рублей.

В состав второго лота включена столовая с различным оборудованием, включая вентиляционное, часть этого имущества находится в залоге у ООО "СБК Уран". Начальная цена - 10 млн 75,7 тыс. рублей.

В ходе торгов цена будет снижаться каждые 10 календарных дней на 1%, минимальная цена продажи - 92% от стартовой цены.

Публичное предложение действует с 22 июня по 14 августа включительно.

Эти торги станут шестой попыткой конкурсного управляющего "Кавказкабеля" продать производственный комплекс предприятия.

Первый раз это имущество выставлялось на торги 22 февраля 2019 года по начальной цене 1,854 млрд рублей, второй раз - 16 апреля по сниженной до 1,668 млрд рублей цене, третий раз - на торги путем публичного предложения с 27 мая по 15 июля.

Затем в положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества вносились изменения и имущество выставлялось на торги посредством публичного предложения с 16 сентября по 14 ноября 2019 года и со 2 февраля по 1 мая 2020 года. За это время начальная стоимость была снижена до 1,268 млрд рублей.

Каждый раз торги признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии в ноябре 2017 года признал АО "Кабельный завод "Кавказкабель" банкротом по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника. С 10 ноября того же года в отношении предприятия открыто конкурсное производство. Очередной отчет конкурсного управляющего назначен на 16 ноября 2020 года.

Требования ООО "СБК Уран" в размере 2,1 млрд рублей, из которых 594,1 млн рублей обеспечены залогом, включены в третью очередь реестра кредиторов предприятия.

По данным министерства промышленности и торговли КБР, в настоящее время производственные мощности "Кавказкабеля" арендованы компанией "Гринлайн", продукция выпускается, за счет этого сохранено 280 рабочих мест и продолжается погашение задолженности по зарплате.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Кабельный завод "Кавказкабель" занимается производством проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. По данным на 25 декабря 2018 года, 100% уставного капитала "Кавказкабеля" принадлежит ООО "Франкард" (Московская область). Бенефициаром обеих компаний ("Кавказкабеля" и "Франкарда") является Хабас Кармов.

В 2019 году завод получил чистый убыток в размере 3,6 млрд рублей (рост в 60 раз к уровню 2018 года).