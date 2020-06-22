"Карабашмедь" модернизирует обогатительную фабрику

Это позволит увеличить мощности по переработке вторсырья до 800 тысяч тонн в год.

АО «Карабашмедь» (Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») планирует на треть повысить производительность обогатительной фабрики, которая перерабатывает шлак металлургического производства с получением медного концентрата и строительного песка. Проект реализуется в связи с планами по увеличению мощности металлургического цеха завода до 230 тысяч тонн черновой меди в год. После модернизации обогатительная фабрика предприятия сможет перерабатывать на 200 тысяч тонн шлака больше. Ее проектная производительность в итоге составит 800 тысяч тонн шлака в год.

Инвестиции в модернизацию обогатительной фабрики АО «Карабашмедь» превысят 750 млн рублей.

Комментирует генеральный директор АО «Карабашмедь» Андрей Ханжин:

«Добиться такой производительности было одной из первостепенных экологических задач предприятия. С ростом металлургического производства будет образовываться дополнительный объем шлака, который необходимо будет перерабатывать на обогатительной фабрике. За счет вовлечения шлака во вторичный оборот мы сможем сократить объем размещения отходов производства».

В рамках проекта в главном корпусе фабрики увеличится фронт флотации за счет установки дополнительных флотомашин, а в дробильном отделении установят еще одну дробилку большей производительности. Кроме того, будет построено дополнительное здание, в котором разместят оборудование для фильтрации песков и измельчения третьей стадии для получения сырья более высокого класса измельчения. Для фильтрации песков в новом здании также смонтируют два дисковых вакуумных фильтра.

Реконструкцию обогатительной фабрики АО «Карабашмедь» планируют завершить во втором полугодии 2022 года.

Проект по увеличению производительности металлургического цеха завода «Карабашмедь» до 230 тысяч тонн черновой меди в год стартовал в 2019 году. В рамках него планируется смонтировать дополнительный четвертый конвертер и построить новый участок выплавки медных анодов мощностью 265 тысяч тонн анодов в год. Бюджет проекта оценивается в 7,6 млрд рублей, по состоянию на 31 мая 2020 года освоено 2,824 млрд рублей.

Первые аноды «Карабашмедь» планирует выпустить в 2021 году. Завод «Карабашмедь» будет поставлять медные аноды для получения катодной меди на Кыштымский медеэлектролитный завод (АО «КМЭЗ», Челябинская область, входит в Группу РМК).