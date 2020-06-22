На Воткинской ГЭС заменили четвертый гидроагрегат

В рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро на Воткинской ГЭС завершена замена гидроагрегата со станционным номером 3. Он стал четвертым полностью обновленным гидроагрегатом станции.

Новый гидроагрегат изготовлен российским производителем — концерном «Силовые машины». Оборудование имеет улучшенные технические характеристики, отличается надежностью и высокой экологической безопасностью. После завершения предусмотренных нормативной документацией испытаний будет произведена перемаркировка гидроагрегата с повышением его мощности со 100 МВт до 115 МВт.

Гидроагрегат № 3 был введен в эксплуатацию в 1961 году, он отработал более 50 лет и достиг высокой степени износа. В ходе работ, продлившихся около года, были заменены гидротурбина, генератор, вспомогательное оборудование, модернизирована система автоматического управления гидроагрегатом. Работы по монтажу выполнили сотрудники дочернего общества РусГидро — АО «Гидроремонт-ВКК».

Программа комплексной модернизации Воткинской ГЭС предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов станции. Первый гидроагрегат был заменен в 2017 году, в дальнейшем новые машины вводились ежегодно. После завершения работ мощность станции возрастет до 1150 МВт, что на 13% выше, чем до начала модернизации.

Воткинская ГЭС расположена на реке Каме в Пермском крае, является второй ступенью Камского каскада. Является одной из ключевых электростанций энергосистемы Урала, участвует в автоматическом регулировании частоты и перетоков мощности. Мощность Воткинской ГЭС составляет 1065 МВт, среднемноголетняя выработка электроэнергии — 2,5 млрд кВт.ч.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены и реконструированы 103 гидротурбины, 81 генератор, 69 силовых трансформаторов, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 427,5 МВт.