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На дороге Р-504 "Колыма" Якутск – Магадан построят мост через реку Алдан

На дороге Р-504 Колыма Якутск – Магадан построят мост через реку Алдан

22 июня 2020, 15:16
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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ФКУ Упрдор "Вилюй" объявило тендер на подготовку документации к строительству двухполосной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан на участке км 350 – км 374 с возведением мостового перехода через реку Алдан, Республика Саха (Якутия). Предполагается, что на участке пройдет капитальный ремонт дорожной одежды. Строительная длина - около 24 км, сообщает RosTender.info.

Подрядчику к сентябрю 2022 года необходимо будет разработать проект планировки территории, проект межевания территории и материалы для выдачи разрешения на строительство. На эти цели из федерального бюджета выделено 111 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 15 июля, победителя конкурсная комиссия определит 27 июля.

Реконструкция дороги и строительство моста через реку Алдан пройдут в рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017г. и федеральной адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 годов.
 

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