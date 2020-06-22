ФКУ Упрдор "Вилюй" объявило тендер на подготовку документации к строительству двухполосной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан на участке км 350 – км 374 с возведением мостового перехода через реку Алдан, Республика Саха (Якутия). Предполагается, что на участке пройдет капитальный ремонт дорожной одежды. Строительная длина - около 24 км, сообщает RosTender.info.

Подрядчику к сентябрю 2022 года необходимо будет разработать проект планировки территории, проект межевания территории и материалы для выдачи разрешения на строительство. На эти цели из федерального бюджета выделено 111 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 15 июля, победителя конкурсная комиссия определит 27 июля.

Реконструкция дороги и строительство моста через реку Алдан пройдут в рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017г. и федеральной адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 годов.

