На юге Москвы построят жилой микрорайон

На юге Москвы в районе Чертаново Южное построят жилой микрорайон. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

По словам главы департамента Сергея Лёвкина, новый микрорайон построят на месте снесенных нежилых строений общей площадью около 20 тыс. кв. метров по адресу: Варшавское шоссе, вл. 170Е.

«Помимо жилья планируется возвести учебный корпус со школой на 550 мест и дошкольными группами на 70 мест, паркинг на 500 машиномест и многофункциональный комплекс площадью около 21 тыс. кв. метров», - уточнил он.

Из открытых источников ранее стало известно, что строительством жилого комплекса займется «Э.К.Девелопмент». Выйти на стройплощадку компания планировала в апреле текущего года. У нового ЖК есть и название – «Зеленая вертикаль».Финансовым партнером «Э.К.Девелопмент» по проекту выступит ДОМ.РФ.