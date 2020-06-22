Немецкая энергетическая компания E.ON со штаб-квартирой в г. Эссен установила в этом городе 15 интеллектуальных уличных мачт освещения, оснащенных различными цифровыми решениями, возле городской Филармонии (Philharmonic Hall) и Театра Аалто (Aalto Theater).

Интеллектуальные мачты освещения, помимо функции освещения окружающего пространства, будут:

использоваться в качестве пунктов подзарядки электромобилей;

осуществлять интеллектуальное управление парковочными местами с помощью встроенной сенсорной технологии (Smart Parking), которая регистрирует занятость 140 парковочных мест вдоль трассы установки 14 мачт, а еще одна интеллектуальная мачта освещения, установленная на участке квартала Хюйссен (Huyssen Quarter), будет регистрировать наличие 15 дополнительных парковочных мест;

собирать и предоставлять данные о качестве окружающего воздуха;

предоставлять возможность быстрого доступа в Интернет в районе расположения.

Информация будет отображаться на 6 цифровых экранах, установленных на мачтах. Кроме того, будет отображаться текущая информация о важных событиях и темах для города и горожан. Также на мачтах освещения будет установлена аварийная кнопка, соединяющая с круглосуточным Центром безопасности E.ON в случае возникновения опасных ситуаций или необходимости оказания срочной медицинской помощи.

E.ON предлагает данную инновационную технологию для городов с целью улучшения качества жизни граждан. В компании подчеркивают, что современные уличные мачты освещения могут использоваться для предоставления цифровых услуг, обеспечения безопасности и городской мобильности в общественных местах. Интегрированные в мачты освещения электронные зарядные устройства увеличивают число пунктов зарядки для электромобилей в городах. В компании считают, что в настоящее время благодаря своей универсальности интеллектуальные мачты освещения будут способствовать возобновлению деловой и общественной активности после пандемии коронавируса. E.ON имеет многолетний опыт уличного освещения в городских и сельских районах, управляя 1,7 млн таких точек в стране.

Официальный сайт E.ON