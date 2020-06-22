Немецкий системный оператор 50Hertz и немецкая компания GETEC, занятая в сфере энергоснабжения, заключили договор о строительстве в Гамбурге для принадлежащих GETEC двух газовых ТЭЦ специальной установки по технологии Power-to-Heat (P2H или PtH).

В перспективе одна из двух ТЭЦ должна будет останавливать работу, если возникнет необходимость обеспечить поставки в Гамбург электроэнергии, которую вырабатывают ветропарки в северной части страны, но в большем объеме, чем может быть передано в южные регионы, выступающие в качестве ее основных потребителей. В такой ситуации PtH установка (энергоблок) мощностью 5 МВт будет использовать невостребованную электроэнергию для выработки тепла на нужды отопления. Ввод в эксплуатацию PtH установки намечен на конец 2021 г. Стоимость проекта, финансирование которого осуществляет 50Hertz, оценивается в € 1,2 млн. Основой решения 50Hertz развивать технологии PtH и «экологически чистое» теплоснабжение является федеральный закон об энергетической промышленности (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG), который требует не ограничивать производство электроэнергии ветропарками, а преобразовывать ее в тепло в целях дальнейшего использования. Пока электрические сети не могут обеспечить поставки электроэнергии, которую в состоянии выработать ВЭС, круглогодично и в полном объеме, и для ликвидации перегрузок в энергосистеме ветровые турбины периодически останавливаются. Чтобы этого избежать, системные операторы с 2017 г. получили возможность заключать договоры на строительство и эксплуатацию PtH энергоблоков на ТЭЦ. Территория, на которой применяется данное положение федерального закона, включает север Нижней Саксонии, Бремен, ШлезвигГольштейн, Гамбург и Мекленбург-Переднюю Померанию.

Кроме договора с GETEC, 50Hertz, начиная с конца 2019 г., подписал четыре аналогичных соглашения с энергокомпаниями мекленбургских городов Ростока, Пархима, Нойбранденбурга и Штральзунда. При этом в Нойбранденбурге и Ростоке системный оператор договорился о строительстве по технологии PtH не отдельных установок, а новых ТЭЦ на 20 МВт и 30 МВт соответственно.

Официальный сайт 50Hertz