Компания «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») выделила более 1 МВт дополнительной мощности крупному заводу полимерных трубопроводных систем на территории Санкт-Петербурга. Источник питания – подстанция 110 кВ «Красный Октябрь».

Мероприятия по увеличению мощности обеспечат надежным электроснабжением производственные помещения завода – здания насосных станций, парового коллектора, аккумуляторных емкостей и др.

Производственная мощность завода составляет более 40 тыс. тонн в год. На заводе изготавливаются более 10 тыс. видов полимерной трубной продукции для предприятий электро-, газо- и водоснабжения Северо-Запада России.

Напомним, что группа компаний «Россети» по всей стране держит на особом контроле энергоснабжение ключевых объектов социальной инфраструктуры, медицинских учреждений, а также транспортных и логистических центров.