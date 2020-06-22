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"Россети Ленэнерго" обеспечили дополнительную мощность заводу полимерных материалов в Санкт-Петербурге

Россети Ленэнерго обеспечили дополнительную мощность заводу полимерных материалов в Санкт-Петербурге

22 июня 2020, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Компания «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») выделила более 1 МВт дополнительной мощности крупному заводу полимерных трубопроводных систем на территории Санкт-Петербурга. Источник питания – подстанция 110 кВ «Красный Октябрь».

Мероприятия по увеличению мощности обеспечат надежным электроснабжением производственные помещения завода – здания насосных станций, парового коллектора, аккумуляторных емкостей и др.

Производственная мощность завода составляет более 40 тыс. тонн в год. На заводе изготавливаются более 10 тыс. видов полимерной трубной продукции для предприятий электро-, газо- и водоснабжения Северо-Запада России.

Напомним, что группа компаний «Россети» по всей стране держит на особом контроле энергоснабжение ключевых объектов социальной инфраструктуры, медицинских учреждений, а также транспортных и логистических центров.

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Компания: ПАО "Ленэнерго"

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