 
Мероприятия

Университет Минстроя стал образовательным партнером форума PROПРОЕКТ-2020

Университет Минстроя стал образовательным партнером форума PROПРОЕКТ-2020

22 июня 2020, 15:58
Рубрика: Мероприятия
Метки: RUBEZH, PROПРОЕКТ- 2020, ФОРУМ, МИНСТРОЙ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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RUBEZH,PROПРОЕКТ- 2020,ФОРУМ,Минстрой

RUBEZH,PROПРОЕКТ- 2020,ФОРУМ,Минстрой

RUBEZH,PROПРОЕКТ- 2020,ФОРУМ,Минстрой

RUBEZH,PROПРОЕКТ- 2020,ФОРУМ,Минстрой

Университет Минстроя НИИСФ РААСН выступает в качестве образовательного партнера III ежегодного тематического форума для специалистов проектирования пожарной безопасности – «PROПРОЕКТ». 

Всем зарегистрированным слушателям форума будут выданы электронные сертификаты Университета Минстроя. 

Дата проведения форума «PROПРОЕКТ-2020» – 25 июня 2020 года. 

Мероприятие пройдет в on-line формате. Трансляция будет осуществляться из нескольких специально оборудованных студий в Москве и Саратове.  В прошлом году в работе II форума «PROПРОЕКТ»приняли участие более 300 проектировщиков систем пожарной безопасности и представители более 25 компаний – разработчиков и производителей систем пожарной защиты. Главной темой III Всероссийского инженерного форума «PROПРОЕКТ-2020» станет обсуждение новых нормативных документов, которые вступят в силу в 2020 году. Данные изменения прокомментируют сами разработчики – представители ФГБУ ВНИИПО МЧС России.  Во втором блоке на вопросы практического применения вводимых сводов правил ответят специалисты Главгосэкспертизы России. Также будет обсуждаться практика применения существующих систем противопожарной защиты в контексте требований новых нормативных документов. 

Информационную поддержку форуму оказывают информационно-аналитический журнал RUБЕЖ (www.ru-bezh.ru), а также Securika Moscow (www.securika-moscow.ru) — крупнейшая в России и странах СНГ международная выставка  отрасли систем безопасности. 

Партнеры мероприятия: Sonar, RVi Group, «Пожтехника», «ПожТехКабель». 

Мы приглашаем Вас принять участие в III Всероссийском инженерном форуме «PROПРОЕКТ-2020»! 

Подробная информация об условиях участия в форуме, программе и спикерах размещена на сайте форума «PROПРОЕКТ-2020»: www.project-forum.ru. 

Пройти регистрацию можно по ссылке: https://project-forum.ru/?utm_source=ru-bezh&utm_medium=banner&utm_campaign=zhurnal 

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