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В Колпине построят школу с двумя бассейнами за миллиард рублей

В Колпине построят школу с двумя бассейнами за миллиард рублей

22 июня 2020, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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В Колпине на месте существующей школы №455 построят новое общеобразовательное учреждение с двумя бассейнами за миллиард рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург», уточняя, что конкурсная комиссия уже подвела итоги тендера, в результате которого победителем стала компания «Стройинвест», предложившая наименьшую цену – 924 млн рублей.

По данным издания, вторым претендентом была компания «Суар-групп». Обе компании являются давними подрядчиками Смольного. «Стройинвест» уже ведет реконструкцию школы №167 Красносельского района, строит новую школу на Дальневосточном проспекте, ремонтирует ряд городских набережных. Акционеры компании не раскрываются.

В публикации отмечается, что старую школу №455 на Тверской улице, 13 в Колпине, согласно конкурсной документации, снесут. Работы требуется выполнить к концу июня 2022 года. Родителям учеников уже сообщили, что на время работ детей переведут в другие образовательные учреждения.

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