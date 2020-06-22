ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») в последние годы проводит значимые энергостроительные работы в г. Ишимбае и Ишимбайском районе Башкирии. В частности, в 2015 году компания сдала в эксплуатацию ПС 35 кВ «Юрматы» и двухцепную отпайку длиной 5,6 км от ВЛ 35 кВ «НПО — Скворчиха». Подстанция предназначена для энергоснабжения крупнейшего в стране завода кранов-гидроманипуляторов ЗАО «ИНМАН» Palfinger AG (Австрия). От подстанции также запитаны и районы многоэтажной и коттеджной застройки г. Ишимбая – микрорайоны «Южный», «Юрматы-1», «Юрматы-2», «Кузьминовка-1» и «Кузьминовка-2», население которых составляет свыше 6 тысяч человек, а также многочисленные объекты социальной инфраструктуры.

В дополнение к этому проекту с 2017 года энергетики приступили к строительству сетевой инфраструктуры для второго большого массива коттеджной застройки на 902 участка в районе «Нефтяник». В 2020-2021 годах проект должен быть завершен. После окончания застройки здесь будет проживать более 3,5 тыс. человек. В частности, в г. Ишимбае для электрификации нового мкр. «Нефтяник» была введена в работу ячейка №14 на ПС 35 кВ «Водоподъем», построена и введена в эксплуатацию ВЛЗ 6 кВ фидер 14 «Водоподъем – Термень-Елга» протяженностью 0,5 км, 0,22 км ВЛ 0,4 кВ, построено ТП на 160 кВА. В 2018 году упомянутая ВЛЗ 6 кВ была достроена еще на 2,4 км. Энергетики также достроили 0,6 км ВЛ 6 кВ «Водоподъем – Кинзекеево», 11,3 км ВЛ 0,4 кВ, ввели в строй 10 ТП по 160 кВА каждая. Для того, чтобы закрыть все работы по электрификации микрорайона, в 2019 году построено 0,5 км ВЛ 6 кВ, 1 км ВЛ 0,4 кВ, установлено четыре ТП. Это все осуществляется за счет инвестпрограммы компании. В 2020-2021 годах планируется завершение электрификации микрорайона, для необходимо построить ещё одну ТП и 4,5 км ВЛ 0,4 кВ. А выделяемые суммы можно примерно просчитать с учетом того, что примерная себестоимость строительства 1 км ВЛ 6 кВ составляет 700 тыс. рублей, ВЛ 0,4 кВ – 800 тыс. рублей., установка одного ТП – порядка 560 тыс. рублей.