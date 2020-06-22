Персонал Мирнинской группы подстанций Мирнинского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) выполняет плановый ремонт оборудования.

Мирнинская группа подстанций – это подстанции «Мирный», «Западная», «Фабрика №3», «Светлая», «Вилюй», «Интернациональная», «Заря», «Драга №201», «Драга №202», «Совхоз», «Таас-Юрях», «МГРЭС», стоящие на балансе ЗЭС. А также подстанция на обслуживании «Рудник «Мир». От этих энергообъектов запитаны все населенные пункты Мирнинского района и большая часть промышленных объектов АК «АЛРОСА». Ежегодно персонал группы выполняет немалый объем работ по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подстанций.

В настоящее время энергетики ведут плановые работы на подстанции 220/110/10 кВ «Мирный». Это текущий и капитальный ремонт силовых трансформаторов, разъединителей, выключателей и другого подстанционного оборудования, профилактические осмотры и замена устаревших элементов оборудования. Всего в работах задействованы 7 человек и одна единица спецтехники.