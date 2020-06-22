С начала года специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» ввели 6,63 мегаватт дополнительной мощности для потребителей льготной категории в Новороссийске, Анапе, Геленджике, а также Абинском и Крымском районах края. На строительство новых объектов и реконструкцию существующих было направлено порядка 136 млн руб.

Для технологического присоединения к сетям потребителей льготных групп до 15 киловатт, энергетиками Юго-Западных электросетей было построено около 50 км воздушные линии электропередачи 0,4/10 кВ и 25 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

– Основной целью данных работ является создание технической возможности для подключения новых потребителей льготной категории. Кроме того, это позволит повысить качество обеспечения электроэнергией уже имеющихся абонентов, – пояснил помощник директора по технологическому присоединению Юго-Западных электросетей Никита Козаченко.

Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой клиентские офисы компании «Россети Кубань» функционируют в режиме онлайн. Главный офис для потребителей компании в г. Краснодаре работает в ограниченном режиме. Потребители могут найти всю информацию по вопросам технологического присоединения на интерактивных сервисных порталах электросетевых услуг «Портал-ТП.рф» и «Светлаястрана.рф» и на сайте компании – www.kubanenergo.ru.

Консультацию специалистов можно получить по многоканальному телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52 (звонок по России – бесплатный).

При подаче заявки на технологическое присоединение потребители могут быть отнесены к льготной категории в случаи их обращения в сетевую компанию один раз в три года в одном муниципальном образовании. Льготная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, суммарно не превышающих мощность 15 кВт, составляет 550 рублей. При этом расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого уровня напряжения должно составлять не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.