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Аэропорт Северо-Енисейск обеспечат системой светосигнального оборудования

Аэропорт Северо-Енисейск обеспечат системой светосигнального оборудования

23 июня 2020, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство Электротехника 

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Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на оснащение взлетно-посадочной полосы и рулежной дорожки аэродрома светосигнальным оборудованием с огнями малой интенсивности. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. 

Аэропорт Северо-Енисейск расположен на аэродроме класса «Е» в городском поселке Северо-Енисейский в Красноярском крае. Воздушная гавань обеспечивает регулярное сообщение с Красноярском, осуществляет полеты в рамках авиалесоразведки и геологоразведки, пожаротушения и по санзаданиям. 

Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено оснащение аэродрома Северо-Енисейск системой светосигнального освещения для обеспечения захода на посадку по приборам, посадки, взлета и руления воздушных судов типа Як-40, Ан-24, Ан-26, Ан-2, Ан-3, Cessna-208B, ATR-42-500 и других судов классом ниже, а также вертолетов всех типов в темное время суток и днем, в условиях пониженной дальности видимости. 

На благоустроенной площадке установят контейнер со светосигнальным оборудованием и оборудованием дизель-генераторных установок, обустроят объекты электроснабжения и проложат инженерные сети. 

Учитывая невысокую интенсивность взлетно-посадочных операций, строительные работы планируется выполнять в действующем аэропорту в условиях летной эксплуатации аэродрома. Проект подготовлен ООО «Сибаэроинж-Проект». Застройщик - ФКП «Аэропорты Красноярья». 

Фото: aviaforum.ru

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