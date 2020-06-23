На имя генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского поступило благодарственное письмо за подписью главы администрации Большесолдатского района Курской области Владимира Зайцева. В письме энергетикам выражается благодарность за оперативное восстановление энергоснабжения, нарушенного стихией в конце мая 2020 года.

Напомним, в ночь с 29 на 30 мая на территорию Курской области зашел мощный атмосферный фронт, принесший штормовой ветер с резкими порывами, сильный дождь с градом, который спровоцировал схлестывания проводов, выпадение деревьев из-за границ просек на ЛЭП. Большесолдатский район был в числе пострадавших от непогоды.

«Бригады Курскэнерго оперативно приступили к ликвидации последствий циклона и работали всю ночь, благодаря чему не было допущено масштабных отключений потребителей, а пострадавшие от стихии дома запитали в короткий срок», - отмечает в письме Владимир Петрович.

Результат проделанной работы еще раз подтвердил высокую ответственность и профессионализм специалистов филиала «Россети Центр Курскэнерго», несущих непрерывную службу по обеспечению надежного электроснабжения потребителей - говорится, в частности, в документе.