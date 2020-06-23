Главгосэкспертиза России провела проверку представленной повторно сметной документации на первый этап строительства участков пускового комплекса № 5 Центральной кольцевой автомобильной дороги А-113 в Московской области. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113, общей проектной протяженностью 339 км, пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы на расстоянии 50 км от МКАД, параллельно кольцевым магистралям А-107 («Малая бетонка») и А-108 («Большая бетонка»). Будучи перспективной частью международных транспортных коридоров в европейской части России, строящаяся трасса А-113 окажет непосредственное влияние на снижение нагрузки на дорожные сети Московской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской и Смоленской областей. Пусковой комплекс № 5, или так называемый «Звенигородский ход», расположен на западе Московской области. Полностью завершить строительство ЦКАД планируется до конца 2020 года, о чем сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Проектной документацией, сметную стоимость которой проверила Главгосэкспертиза России, предусмотрены работы первого этапа первой очереди строительства пускового комплекса № 5 – от поворота ЦКАД в обход города Наро-Фоминска до Новорижского шоссе. Трасса проектируемого участка проходит по территориям Наро-Фоминского, Одинцовского, Истринского муниципальных районов и городского округа Звенигородский Московской области, а также пересекает четыре федеральные автодороги, включая Киевское, Можайское, Ратехинское и Новорижское шоссе.

Общая длина участка первого этапа первой очереди строительства пятого пускового комплекса - 33,74 км. Проектной документацией предусмотрено строительство автодороги с четырьмя полосами движения. Расчетная скорость движения автомобилей на проектируемых участках ЦКАД составит 80 км/ч.

Кроме того, в рамках первого этапа на участке пятого пускового комплекса ЦКАД построят новые и реконструируют действующие искусственные сооружения, в том числе - 11 мостов и путепроводов, три развязки и два пешеходных перехода в разных уровнях. Для экологической защиты примыкающих к трассе А-113 населенных пунктов установят шумозащитные экраны и шумозащитное остекление.

Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на данный участок трассы.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»). Генеральный проектировщик – ООО «Кольцевая Магистраль».

Фото: ТАСС