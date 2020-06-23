АО «Мособлэнерго» в 2020 году повысит качество электроснабжения потребителей Наро-Фоминского района в рамках реализации инвестиционной программы. Соответствующие работы проведет Наро-Фоминское производственное отделение компании.



Согласно инвестиционной программе в Наро-Фоминском округе АО «Мособлэнерго» планирует построить несколько энергообъектов. Среди них ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 780 м, которая впоследствии обеспечит электричеством среднюю школу, расположенную в Апрелевке на улице Февральская, 59. Также планируется строительство мачтовой трансформаторной подстанции и ЛЭП-10 кВ в поселке Новая Ольховка для электроснабжения частных домов потребителей, в том числе многодетных семей.



В рамках инвестиционной программы силами Наро-Фоминского производственного отделения АО «Мособлэнерго» в текущем году планируется построить комплектную трансформаторную подстанцию и 2 кабельные линии электропередачи в Наро-Фоминске на улице Ноябрьская, а также комплектное распределительное устройство в деревне Юматово.



Помимо инвестиционной программы АО «Мособлэнерго» реализует в Наро-Фоминском городском округе программу капитального ремонта электросетевого оборудования. В ее рамках в 2020 году планируется ремонт кабельной линии 10 кВ, обеспечивающей электричеством Наро-Фоминский перинатальный центр.