Робототехнический стартап TUBOT с июня 2020 года будет эксклюзивно представлять немецкую робототехническую компанию Inspector Systems на территории России. TUBOT входит в Группу компаний «ТехноСпарк» при участии «СИГМА.Новосибирск» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО и работает с Inspector Systems над проектами по внутритрубной диагностике с 2017 года.

Мировой рынок внутритрубной диагностики оценивается более чем в $20 млрд, на диагностику с помощью роботов приходится $1 млрд. По оценке аналитиков, в ближайшие 7 лет это будет самый динамично развивающийся сегмент со среднегодовым темпом роста 17%. Только нефтяных трубопроводов в мире более 2,5 млн км. В России магистральных трубопроводов около 250 тыс. км, 80% из них эксплуатируется более 30 лет. Существенная часть трубопроводов пролегает под землей, что делает невозможным их массовую замену. Одно из применений внутритрубных роботов — локализация проблемных участков трубы для последующего ремонта или замены.

Российская компания TUBOT специализируется на внутритрубных роботах, в том числе ведет разработку робота для нефтезаполненных трубопроводов совместно с компаниями «Транснефть-Диаскан» и «Транснефть».

«Inspector Systems разрабатывает и производит внутритрубные роботизированные системы более 35 лет, и среди европейских компаний имеет самую широкую линейку продуктов для большинства промышленных труб и сфер применения. Среди них — городские теплосети, трубопроводы нефтеперекачивающих станций, системы жидкостного охлаждения ядерных реакторов, системы вентиляции небоскребов, а также контроль качества продукции трубопрокатных заводов. Теперь эти решения будут доступны для российских компаний», — рассказал член правления Группы компаний «ТехноСпарк», генеральный директор «СИГМА.Новосибирск» Борис Галкин.

Роботизированные комплексы перемещаются внутри труб диаметром от 75 до 1200 мм, в том числе загрязненных, они способны двигаться по горизонтальным, вертикальным и наклонным трубопроводам, преодолевать изгибы и сужения. Роботы служат для визуального осмотра, инспекции, полировки, чистки, покраски и комплектуются модулями видеоинспекции, ультразвука, магнитно-вихревого тока, шлифовки, вакуумной очистки. Примеры использования: диагностика инженерных коммуникаций на ТЭЦ/ГЭС, нанесение покрытия внутри труб, очистка водопроводных труб от накипи и грязи, проверка безопасности охлаждающих систем на АЭС.

«Внутритрубный робот заменяет методы наружной диагностики трубопроводов и инженерных систем и позволяет сократить затраты на ремонт и обслуживание и в несколько раз повысить частоту обследований, а значит — предотвратить аварии, человеческие жертвы и урон экологии окружающей среды», — рассказал генеральный директор Inspector Systems Маркус Хитцель.

Inspector Systems Rainer Hitzel GmbH занимается разработкой и производством гусеничных и специальных роботов для внутреннего осмотра и технического обслуживания трубопроводных сетей с 1983 года. Основные области применения роботов: инспекция и техническое обслуживание атомных и других электростанций, нефтеперерабатывающих заводов, химических и нефтехимических предприятий, морских буровых установок и трубопроводов, междугородных теплопроводов и коммунальных канализационных систем. Inspector Systems работает по всему миру и является постоянным подрядчиком для многих крупных компаний в области энергетики, нефтегазовой, химической и нефтехимической промышленности и оффшорных производств по всему миру.

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Группа «ТехноСпарк» входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ, осуществляет полный цикл венчурного строительства — от создания стартапов до их продажи. Сфера деятельности Группы «ТехноСпарк» в hard-ware индустрии: логистическая робототехника, системы хранения энергии, медицинское хай-тек оборудование, алмазная оптика, брейдинг композитов, оптические и индустриальные покрытия, геномика, индустриальная микробиология, тонкопленочная интегрированная фотовольтаика, аддитивные технологии, гибкая электроника. Занимает первое место в национальном рейтинге наиболее эффективных технопарков; вошла в Национальный рейтинг российских быстрорастущих компаний «ТехУспех 2019»; является частью глобальной сети стартап-студий Global Startup Studio Network (GSSN).

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Группа компаний «СИГМА.Новосибирск» серийно создает технологические компании от идеи до продажи готового бизнеса. Входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. «CИГМА.Новосибирск» формирует партнерскую сеть, развивает клиентскую базу, запускает производство, создает команды. Развивая стартапы, группа компаний обеспечивает дополнительные инвестиции и поиск стратегических партнеров. Здесь создано более 70 стартапов по таким направлениям, как микроэлектроника и сенсоры, медицинские биотехнологии, функциональные материалы, специализированная химия, беспилотные летательные аппараты, новая энергетика, мехатроника и робототехника, агротехнологии.

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