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"Россети Центр Костромаэнерго" обеспечило увеличение мощности предприятия по деревообработке в Судиславском районе

Россети Центр Костромаэнерго обеспечило увеличение мощности предприятия по деревообработке в Судиславском районе

23 июня 2020, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЦЕНТРА, РОССЕТИ ЦЕНТР, КОСТРОМАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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МРСК Центра, Россети Центр, Костромаэнерго

МРСК Центра, Россети Центр, Костромаэнерго

Энергетики филиала "Россети Центр Костромаэнерго» выполнили комплекс мероприятий по увеличению пропускной способности электросети цеха по деревообработке в населенном пункте Березовая роща Судиславского района.

В рамках исполнения договора на технологическое присоединение по увеличению мощности с 15 кВт до 115 кВт, специалисты Судиславского РЭС спроектировали и построили ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,37 км. от распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции №197 совместным подвесом по существующим опорам.  Для усиления мощности существующей электрической сети энергетики заменили на подстанции силовой трансформатор 250 кВА на трансформатор номинальной мощностью 400 кВА, а также установили дополнительный линейный коммутационный аппарат в распредустройстве ТП для присоединения проектируемой ВЛИ 0,4 кВ.

Выполненные работы по увеличению мощности подстанции, позволят не только увеличить производственные мощности и объем выпускаемой продукции на региональные рынки заявителя, но и улучшить качество электроснабжения для более 500 жителей Березовой рощи.

Отметим, что подать заявку на увеличение мощности, а также решить иные вопросы связанные с энергоснабжением, можно обратившись в пункт по работе с потребителями филиала «Россети Центр Костромаэнерго», который работает в каждом районе электрических сетей, либо воспользоваться личным кабинетом на сайте «Россети Центр» https://lkk.mrsk-1.ru/ или на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф. Получить помощь квалифицированных специалистов можно по бесплатной круглосуточной линии энергетиков по тел. 8 800 50 50 115.

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