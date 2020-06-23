Кировский филиал «Россети Центр и Приволжье» продолжает реализацию Программы по экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов.

В 2020 году экологическая программа филиала предусматривает целый комплекс мероприятий, снижающих негативное воздействие на окружающую среду. Так, весной этого года с подстанции 110/6 кВ «Западная» Кировского городского РЭС была утилизирована отработанная аккумуляторная батарея СК-8, относящаяся к отходам II класса опасности. Она выработала свой срок и была передана в специализированную организацию по утилизации отходов – АО «Куприт».

В числе природоохранных мероприятий, которые входят в Программу обеспечения экологической безопасности, значится и замена маслонаполненного оборудования на более экологичное. Она проводится энергетиками для того, чтобы исключить вредное воздействие нефтепродуктов (масла) при возможном разливе. В течение года на объектах Кировэнерго будут заменены 10 маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией.

Энергетики также проводят мероприятия, направленные на защиту птиц от действия электрического тока. Используя опоры линий электропередачи для отдыха и выслеживания добычи, птицы подвергаются риску гибели, а также могут стать причиной технологических нарушений в работе электросетевого комплекса. Чтобы предотвратить это, на линиях электропередачи устанавливаются птицезащитные устройства (ПЗУ). Все их элементы изготовлены из полимерных диэлектрических материалов, устойчивых к атмосферным явлениям и отличающихся прочностью и долговечностью. До конца года Кировэнерго установит на ВЛ 795 птицезащитных устройств.

Кроме того, в 2020 году для защиты птиц от воздействия электрического тока энергетики продолжают замену голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Использование СИП также позволяет уменьшить зону вырубки просек. В первом квартале 2020 года протяженность ВЛ 0,4-10 кВ с использованием самонесущего изолированного провода увеличилась более чем на 30 км.

В рамках производственного экологического контроля в филиале в соответствии с утвержденным графиком осуществляется химический анализ сточных вод, сбрасываемых в городской коллектор, и лабораторный анализ подземных вод. Во всех подразделениях Кировэнерго организован регулярный вывоз и передача специализированным организациям твердых коммунальных отходов (ТКО).

Напомним, что в Кировэнерго предъявляются высокие требования к экологическим аспектам производственной деятельности. Энергетики постоянно совершенствуют систему экологического менеджмента филиала в соответствие с международным стандартом ISO 14001.