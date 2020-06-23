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"Самолет" и "СПб реновация" построят 8 млн кв. метров жилья в Петербурге

Самолет и СПб реновация построят 8 млн кв. метров жилья в Петербурге

23 июня 2020, 15:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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Группа «Самолет» и ООО «Спб реновации» построят около 8 млн кв. метров жилья в Санкт-Петербурге. Об этом пишет газета «Ведомости», уточняя, что девелоперы договорились о партнерстве.

По словам представителей компаний, «СПб реновация» должна реализовывать свои проекты под брендом «Самолета», взамен тот получит 5% долей в уставном капитале партнера с опционом увеличить до контрольной.

Ранее в 2019 году «Самолет» объявил, что будет помогать владельцам участков площадью от 10 га и небольшим девелоперам с реализацией стройпроектов в Московском регионе и Северной столице.

Справочно:

Группа «Самолет» – один из крупнейших девелоперов жилья в Москве и области. В портфеле компании более 12 млн «квадратов». Крупнейшие акционеры – миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков.

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