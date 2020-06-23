В Москве построят небоскреб под штаб-квартиру "Роскосмоса"

Высота башни, где разместится штаб-квартира «Роскосмоса» в Москве, будет достигать 248 метров. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомархитектуры, уточнив, что ведомство согласовало архитектурно-градостроительное решение Национального космического центра (НКЦ), который возведут на площадке АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

По информации пресс-службы, победитель конкурса на разработку архитектурной концепции НКЦ был объявлен в октябре 2019 года, им стало российское проектное бюро UNK project. Строительством объекта занимается АО «Мосинжпроект»​.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, архитектурным и смысловым центром комплекса станет треугольная башня, где разместится штаб-квартира «Роскосмоса».

«Архитекторы взяли за основу образ космического корабля, при этом избежав прямых ассоциаций в архитектурных решениях. Интересны и другие составляющие проекта. У конгресс-центра, расположенного в нижней части комплекса, появится медиафасад, позволяющий транслировать видео с борта Международной космической станции в реальном времени. А перед ним расположится арт-инсталляция – парящая фигура космонавта в скафандре в натуральную величину», –​ уточнил он.

К башне будет примыкать корпус с исследовательскими лабораториями и офисами. В комплексе также предусмотрен музей под открытым небом. В П-образных дворах разместятся исторические образцы аэрокосмической техники. Большая роль в проекте будет отведена освещению фасадов.