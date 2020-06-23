В штормовой период с 18 по 21 июня из-за шквалистого ветра до 25 м/с, ливней и гроз с крупным градом в ряде городов и районов Республики Крым фиксировались перебои в электроснабжении. Неудобства ощутили потребители более 180 населенных пунктов. .

Сильнее всего от непогоды пострадали электрические сети Сакского, Симферопольского, Бахчисарайского, Красногвардейского, Черноморского и Кировского районов, а также городов Симферополь, Саки, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой.

Благодаря своевременному введению режима повышенной готовности в период штормовых предупреждений энергетики сработали максимально оперативно. За четверо суток бригады ГУП РК «Крымэнерго» устранили 111 повреждений ЛЭП 6-10 кВ, пять повреждений воздушных линий ВЛ 35 кВ и одно – ВЛ 110 кВ. Причиной отключения высоковольтной ВЛ 110 кВ Донузлав — Глебовка стал удар молнии в линию электропередачи.

К аварийно-восстановительным работам привлекались до 92 бригад ГУП РК «Крымэнерго» (325 человек, 109 единиц специальной техники). По состоянию на 08:00 22 июня все технологические нарушения в электрических сетях ГУП РК «Крымэнерго», возникшие из-за непогоды, устранены. Завершена работа по точечным заявкам потребителей в сетях 0,4 кВ, питающих дома абонентов.

В связи с сохранением штормовой погоды в ГУП РК «Крымэнерго» продолжает действовать режим повышенной готовности. Энергетики контролируют обстановку, и готовы к немедленному устранению возможных нарушений в работе электросетевого комплекса Республики Крым.

Напоминаем, сообщить об отсутствии электроснабжения можно:

по телефону горячей линии 8 800 511 0007 (с мобильного), 0 800 511 0007 (со стационарного);

с помощью SMS на номер для приема информации об аварии

+7 978 993 69 51 (указывайте населенный пункт и адрес, стоимость сообщения согласно тарифу вашего оператора связи).

В штормовую погоду будьте особенно внимательны!