Триумфальный выпуск
23 июня 2020, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
В штормовой период с 18 по 21 июня из-за шквалистого ветра до 25 м/с, ливней и гроз с крупным градом в ряде городов и районов Республики Крым фиксировались перебои в электроснабжении. Неудобства ощутили потребители более 180 населенных пунктов. .
Сильнее всего от непогоды пострадали электрические сети Сакского, Симферопольского, Бахчисарайского, Красногвардейского, Черноморского и Кировского районов, а также городов Симферополь, Саки, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой.
Благодаря своевременному введению режима повышенной готовности в период штормовых предупреждений энергетики сработали максимально оперативно. За четверо суток бригады ГУП РК «Крымэнерго» устранили 111 повреждений ЛЭП 6-10 кВ, пять повреждений воздушных линий ВЛ 35 кВ и одно – ВЛ 110 кВ. Причиной отключения высоковольтной ВЛ 110 кВ Донузлав — Глебовка стал удар молнии в линию электропередачи.
К аварийно-восстановительным работам привлекались до 92 бригад ГУП РК «Крымэнерго» (325 человек, 109 единиц специальной техники). По состоянию на 08:00 22 июня все технологические нарушения в электрических сетях ГУП РК «Крымэнерго», возникшие из-за непогоды, устранены. Завершена работа по точечным заявкам потребителей в сетях 0,4 кВ, питающих дома абонентов.
В связи с сохранением штормовой погоды в ГУП РК «Крымэнерго» продолжает действовать режим повышенной готовности. Энергетики контролируют обстановку, и готовы к немедленному устранению возможных нарушений в работе электросетевого комплекса Республики Крым.
Напоминаем, сообщить об отсутствии электроснабжения можно:
В штормовую погоду будьте особенно внимательны!
Приближаясь к воздушной линии электропередачи, убедитесь, что на вашем пути нет провисших и оборванных проводов.
Обнаружив упавшие опоры, оборванные или провисшие провода, немедленно сообщите о случившемся на горячую линию ГУП РК «Крымэнерго».
Не прикасайтесь к провисшим и оборванным проводам воздушных линий электропередачи.
Крайне опасно подходить к проводу, лежащему на земле, ближе, чем на 8 метров: даже после обрыва провод может оставаться под напряжением. Если вы случайно оказались в зоне шагового напряжения, помните: нельзя отрывать подошвы от поверхности земли. Удаляться от провода нужно «гусиным шагом»: пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter