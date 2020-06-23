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За четверо суток бригады ГУП РК "Крымэнерго" восстановили электроснабжение более 180 населенных пунктов, нарушенное непогодой

За четверо суток бригады ГУП РК Крымэнерго восстановили электроснабжение более 180 населенных пунктов, нарушенное непогодой

23 июня 2020, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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В штормовой период с 18 по 21 июня из-за шквалистого ветра до 25 м/с, ливней и гроз с крупным градом в ряде городов и районов Республики Крым фиксировались перебои в электроснабжении. Неудобства ощутили потребители более 180 населенных пунктов. .

Сильнее всего от непогоды пострадали электрические сети Сакского, Симферопольского, Бахчисарайского, Красногвардейского, Черноморского и Кировского районов, а также городов Симферополь, Саки, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой.

Благодаря своевременному введению режима повышенной готовности в период штормовых предупреждений энергетики сработали максимально оперативно. За четверо суток бригады ГУП РК «Крымэнерго» устранили 111 повреждений ЛЭП 6-10 кВ, пять повреждений воздушных линий ВЛ 35 кВ и одно – ВЛ 110 кВ.  Причиной отключения высоковольтной ВЛ 110 кВ Донузлав — Глебовка стал удар молнии в линию электропередачи.

К аварийно-восстановительным работам привлекались до 92 бригад ГУП РК «Крымэнерго» (325 человек, 109 единиц специальной техники). По состоянию на 08:00 22 июня все технологические нарушения в электрических сетях ГУП РК «Крымэнерго», возникшие из-за непогоды, устранены.  Завершена работа по точечным заявкам потребителей в сетях 0,4 кВ, питающих дома абонентов.

В связи с сохранением штормовой погоды в ГУП РК «Крымэнерго» продолжает действовать режим повышенной готовности. Энергетики контролируют обстановку, и готовы к немедленному устранению возможных нарушений в работе электросетевого комплекса Республики Крым.

Напоминаем, сообщить об отсутствии электроснабжения можно:

  • по телефону горячей линии 8 800 511 0007 (с мобильного), 0 800 511 0007 (со стационарного);
  • с помощью SMS на номер для приема информации об аварии
  • +7 978 993 69 51 (указывайте населенный пункт и адрес, стоимость сообщения согласно тарифу вашего оператора связи).

 

В штормовую погоду будьте особенно внимательны!

Приближаясь к воздушной линии электропередачи, убедитесь, что на вашем пути нет провисших и оборванных проводов.

Обнаружив упавшие опоры, оборванные или провисшие провода, немедленно сообщите о случившемся на горячую линию ГУП РК «Крымэнерго».

Не прикасайтесь к провисшим и оборванным проводам воздушных линий электропередачи.

Крайне опасно подходить к проводу, лежащему на земле, ближе, чем на 8 метров: даже после обрыва провод может оставаться под напряжением. Если вы случайно оказались в зоне шагового напряжения, помните: нельзя отрывать подошвы от поверхности земли. Удаляться от провода нужно «гусиным шагом»: пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.

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