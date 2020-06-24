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Компания BayWa r.e. ввела в эксплуатацию СЭС мощностью 12 МВт в Японии

Компания BayWa r.e. ввела в эксплуатацию СЭС мощностью 12 МВт в Японии

24 июня 2020, 10:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ЯПОНИЯ, СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Компания BayWa r.e.* завершила строительство и ввела в эксплуатацию в Японии СЭС Kuwabarajo Mega Solar Number 4 установленной мощностью 12 МВт.

СЭС расположена в холмистой местности на площади 24 га в провинции Идзуми (префектура Кюсю Кагосима). СЭС состоит из 31 248 солнечных фотоэлектрических панелей, а ее выработки, по мнению собственников, должно хватить для обеспечения электроэнергией порядка 5 тыс. местных домохозяйств. Эта первая СЭС в японском портфеле заказов BayWa r.e. Далее в 2021 г. компания планирует завершить строительство СЭС мощностью 35 МВт в Исохаре (префектура Ибараки), а в 2022 г. – СЭС мощностью 50 МВт в г. Кобе.

Официальный сайт компании BayWa r.e.

 

* Дочерняя компания германской BayWa – разработчик и поставщик энергетических решений и услуг в сфере ВИЭ.

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