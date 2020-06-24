Ханты-Мансийский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на обустройство куста скважин и коридора коммуникаций на Когалымском месторождении нефти. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Когалымское месторождение, открытое в начале 1970-х годов в Сургутском районе Тюменской области, - одно из самых крупных в пределах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Его запасы составляют 500 млн тонн, и для поддержания добычи, на текущей стадии разработки месторождения, на Когалымском лицензионном участке, принадлежащем ООО «ЛУКОЙЛ-АИК», продолжается обустройство новых добывающих скважин.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Ханты-Мансийского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено обустройство нового куста, на основе площадки разведочной скважины № 174р, где разместят три добывающие скважины и линейную инфраструктуру. Проектируемые объекты предназначены для добычи, сбора и транспорта углеводородов.

Куст в составе трех скважин будет расположен на отсыпанной площадке одиночной разведочной скважины № 174р. Здесь также проложат нефтегазосборный трубопровод диаметром 114 мм и длиной свыше 2,3 тыс м, подъездную автодорогу протяженностью около 2,1 км и свыше 2,6 км высоковольтной линии электропередачи ВЛ 6 кВ.

Участок строительства представляет собой часть территории Когалымского месторождения с расположенными на ней устьями скважин, технологическим оборудованием, а также эксплуатационными сооружениями и инженерными коммуникациями.

Проектировщик - ООО «ПроектИнжинирингНефть».

Фото: ПАО «Лукойл»