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Концерн "Росэнергоатом" перечислил более 45 млн. рублей в рамках софинансирования проектов развития городской среды в Полярных Зорях

Концерн Росэнергоатом перечислил более 45 млн. рублей в рамках софинансирования проектов развития городской среды в Полярных Зорях

25 июня 2020, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСЭНЕРГОАТОМ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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В городе-спутнике Кольской АЭС продолжается реализация масштабной программы обновления социальной инфраструктуры. Существенную финансовую поддержку по всем направлениям проектной деятельности оказывает градообразующее предприятие.

«Практически все социальные и инфраструктурные проекты в Полярных Зорях – это результат тесного взаимодействия между градообразующим предприятием, городской администрацией и регионом. Дополнительные средства, поступающие в муниципалитет от концерна «Росэнергоатом» и Кольской АЭС, позволяют создавать здесь действительно комфортные условия для жизни, работы и отдыха, делают город атомщиков уютным и современным», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

В 2020 году в Полярных Зорях намечено подготовить территорию для новой детской и спортивной площадок, разработать проектно-сметную документацию для организации кругового движения на ул. Партизан Заполярья, приступить к проектированию нового лыжного стадиона, изготовить и установить красочную инсталляцию в виде сполохов полярного сияния. 

Один из самых сложных и капиталоемких объектов – ремонт и модернизация большого зрительного зала полярнозоринского Дворца культуры. Здесь ведутся работы по обновлению инженерных коммуникаций, реконструируется механика сценических устройств, готовится новое покрытие сцены и замена кресел, планируется монтаж современного светового, звукового и видеооборудования, приобретение которого софинансирует  Кольская АЭС.

Дополнительная финансовая помощь градообразующего предприятия также направлена на ремонт муниципальных автомобильных дорог, благоустройство дворовых территорий и тротуаров. 

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