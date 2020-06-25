АО «Мособлэнерго» в 2020 году планирует повысить надежность электроснабжения Одинцовского центрального военного клинического госпиталя №3 и водозаборного узла в микрорайоне Трехгорка. Для этого предстоит отремонтировать более 3,5 км кабельных линий. Работы пройдут в рамках программы капитального ремонта электросетевого оборудования, находящегося в эксплуатации компании.



Помимо программы капитального ремонта в Одинцовском районе АО «Мособлэнерго» в текущем году реализует инвестиционную программу, согласно которой проведутся реконструкции и строительство энергообъектов. Для повышения качества электроснабжения потребителей сёл Немчиновка и Ромашково планируется реконструкция кабельной линии электропередачи протяжённостью 1,5 км. Также запланирована реконструкция кабельной линии, обеспечивающей электроэнергией жителей микрорайона №8.



В текущем году Одинцовский филиал компании планирует реконструировать распределительную трансформаторную подстанцию, расположенную в деревне Мамонтово. Этот объект питает микрорайон Трехгорка. Работники Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» в рамках реконструкции установят две ячейки КСО и проложат кабельную линию.



В рамках инвестиционной программы также запланирована реконструкция трансформаторной подстанции, обеспечивающей электроэнергией потребителей села Юдино. Подстанция расположена в Одинцово в Западной промзоне. В ходе реконструкции работники Одинцовского филиала компании демонтируют распределительные устройства, установят 8 ячеек КСО и проложат 2 кабельные линии электропередачи общей протяжённостью 350 м.



Для повышения надежности электроснабжения жителей микрорайона Одинцово-1 и микрорайона №7 силами Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» в 2020 году построятся ЛЭП и кабельные линии электропередачи общей протяжённостью 2,3 км.