На территории Уральского федерального округа (УФО) 82% всего ввода индустриального жилья обеспечивают три региона: Свердловская, Тюменская и Челябинская области. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Минстроя России, уточнив, что за пять месяцев 2020 года в УФО ввели 1,681 млн кв. метров жилья.

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никиты Стасишина, 771 тыс. введенных на Урале «квадратов» приходится на «многоквартирники». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ввод снизился на 8% (без учета домов, построенных на садовых участках).

Никита Стасишин отметил, что по данным ЕИСЖС, в строительстве находится 709 домов на 133 тыс. квартир объемом 7 млн кв. метров. «Около 37% этого жилья уже продано. Примерно половину введут до конца этого года. Также в УФО набирает популярность программа льготной ипотеки под 6,5%, которой воспользовались около 4400 семей», - добавил замминистра.

Другая мера поддержки отрасли, введенная федеральным правительством – субсидирование кредитной ставки для застройщиков – также пользуется популярностью на Урале. На первом заседании Межведомственной комиссии по принятию решений о компенсации банкам заявки подали кредитные учреждения из Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.

Как ранее писала «СГ», по данным госкомпании ДОМ.РФ, в Уральском федеральном округе объем жилищного строительства превышает 7 млн кв. метров, из них 3,5 млн «квадратов» возводится с использованием эскроу-счетов. На проектное финансирование перешло уже более 50% уральских застройщиков.