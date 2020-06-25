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На севере Крыма отремонтируют железнодорожные пути

На севере Крыма отремонтируют железнодорожные пути

25 июня 2020, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта путей на железнодорожной линии, связывающей Джанкой и Феодосию. По итогам рассмотрения представленных материалов выданы положительные заключения. 

В Кировском районе в пределах перегона ст. Новофедоровка – ст. Кировская, а также на участке ст. Разъезд 30 км, 27 км ПК9 – 32 км ПК8 железнодорожной линии Джанкой – Феодосия заменят рельсошпальную решетку, уложат плети бесстыкового пути, проведут усиление земляного полотна и другие необходимые работы. Протяженность ремонтируемых участков составит 1,6 км и 5 км соответственно. Аналогичные работы выполнят на участках железнодорожной линии Джанкой – Феодосия в Джанкойском районе Крыма общей протяженностью 2,2 км. 

Финансирование капитального ремонта планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщик - ФГУП «Крымская железная дорога». Генеральный проектировщик - Уральский государственный университет путей сообщения. 

Фото: ФГУП «Крымская железная дорога»

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