Спа-центр и бассейн на понтонах появятся в ходе благоустройства набережной Марка Шагала в квартале «Зиларт», сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проект благоустройства разработан Институтом Генплана Москвы и при участии архитектурного бюро Асадова.

«Концепция отсылает к авангардному направлению в искусстве, одним из ярких представителей которого был Марк Шагал. Уверен, что плавучий спа-центр с открытыми бассейнами станет еще одной точкой притяжения горожан», – сказал Сергей Кузнецов.

В составе комплекса прибрежных сооружений также построят три бассейна, парилку на 15 кв. метров и зону отдыха с раздевалками и душевыми. Планируется, что спа-комплекс будет работать 12 часов в сутки и обслуживать от 15 до 20 человек за день. Также комплекс на воде огородят по периметру.

«Мы хотели создать уникальное пространство, которое со временем станет любимым местом отдыха для москвичей. Функциональное разнообразие нашей зоны отдыха расширит досуг как жителей квартала «ЗИЛАРТ», так и других москвичей», – отметила начальник мастерской проектирования объектов городской среды Института Генплана Москвы Анна Баданова.

Окончательная конструкция комплекса определится в ходе геологических исследований береговой полосы.

