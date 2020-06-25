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Продолжается строительство НИОКР-центра Физико-технического института

Продолжается строительство НИОКР-центра Физико-технического института

25 июня 2020, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по результатам проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта, по которому разработана проектная документация строительства и перевооружения центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ физико-технического института. 

Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе Российской академии наук - один из крупнейших научных центров России, где проводят фундаментальные и прикладные исследования в важнейших областях современной физики и технологии. С 2014 года с целью создания необходимой инфраструктуры на базе зданий института в Приморском районе Санкт-Петербурга ведется строительство НИОКР-центра, проект которого в 2013 году одобрило Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы». 

В рамках аудита Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России эксперты выдали рекомендации по корректировке проекта в части изменения технико-экономических показателей, полной расчетной мощности трансформаторных подстанций и тепловых нагрузок объекта. Сейчас в институте продолжаются реконструкция и техническое перевооружение комплекса зданий общего назначения, гермозоны и склада-убежища института. Здесь устанавливается новое оборудование для проведения научных исследований и выполнения опытно-конструкторских работ, а также создаются условия для размещения административного, научного и вспомогательного персонала. 

Комплекс зданий общего назначения состоит из административного блока, лабораторного корпуса и механического цеха, каждый из которых будет перепрофилирован в корпус общего назначения. В бывшем административном блоке предусмотрено частичное изменение планировочных решений, полная замена оборудования столовой и выполнение внутренних отделочных работ. Здесь будут проводить научные конференции и семинары, выставки и экспозиции достижений современной физики. Частичная перепланировка и новое строительство в части бывшего лабораторного корпуса связаны с планами на обустройство новых лабораторий в подвале, на первом, втором и третьем этажах здания. Кроме того, на его седьмом этаже разместят научные подразделения НИОКР-центра. В механическом цехе выполняют частичную перепланировку, демонтаж станочного оборудования и установку нового для проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ. 

В здании гермозоны, неэксплуатируемом с 2000-ых годов после незавершенной реконструкции, частично демонтируют и устроят новые конструкции в соответствии с планируемой технологической планировкой. Неэксплуатируемый склад 1977 года постройки переделают под механический цех по производству опорных конструкций солнечных батарей. Для этого в надземной части здания оборудуют административно-бытовые помещения и участок сварки металлических деталей, выполнят замену кровли с утеплителем, утеплят наружные стены и проведут иные необходимые работы. 

При оснащении НИОКР-центра планируется в максимальной степени использовать отечественное инженерное оборудование, а для обеспечения технологического процесса - импортное, обладающее уникальными аналитическими характеристиками и соответствующее международным требованиям, если его аналоги не производятся в России. Также здесь обустроят дополнительные технологические площадки. 

Затраты на выполнение работ по проекту утверждены в составе федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». 

Фото: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга

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