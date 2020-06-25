«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») в 2020 году установит 109 новых секционированных железобетонных опор на 36 магистральных воздушных линиях электропередачи на территории Центрального федерального округа. Инвестиции в проект составляют 302 млн рублей.

Новые опоры обладают высокими показателями механической прочности, они более устойчивы к климатическим нагрузкам. Срок их службы – 50 лет. Использование секционных опор значительно упрощает процесс транспортировки конструкций к месту установки: не требуется специальная длинномерная техника и разрешение на провоз крупногабаритного груза по автомагистралям. Это значительно сокращает время и стоимость ремонтных работ.

В настоящее время работы по замене опор выполнены в Тамбовской области на линиях 220 кВ «Тамбовская – Мичуринская», «Липецкая - Мичуринская II цепь», 220 кВ «Тамбовская – Давыдовская №2», обеспечивающих электроэнергией промышленных и бытовых потребителей наукограда Мичуринск, тяговые подстанции РЖД Юго-Восточного направления, газовые и нефтеперекачивающие станции магистральных трубопроводов.

Проведены плановые замены опор на линиях 220 кВ «Мотордеталь - Борок» и «Кострома 2 - Галич» в Костромской области, питающих западную часть региона, в Курской области на линии 330 кВ «Южная – Железногорская», обеспечивающей электроэнергией Михайловский горно - обогатительный комбинат, а также в Белгородской области на линии 330 кВ «Лиски – Валуйки», которая обеспечивает транзит электроэнергии между Воронежской и Белгородской энергосистемами.

До конца года будут завершены работы на линиях 220 кВ «Каширская ГРЭС – Ступино» и «Образцово – Лесная», которые обеспечивают электроэнергией особую экономическую зону «Ступино-Квадрат» и микрорайон «Новое Ступино».

В обслуживании Центрального филиала «Россети ФСК ЕЭС» находятся 519 магистральных линий электропередачи классов напряжения 220- 750 кВ. Их общая протяженность составляет свыше 23 тыс. км.