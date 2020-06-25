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"Россети Московский регион" обеспечат электроснабжение крупного водозаборного узла в Талдоме

Россети Московский регион обеспечат электроснабжение крупного водозаборного узла в Талдоме

25 июня 2020, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МОЭСК, РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН
Отрасль: Электроэнергетика 

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Энергетики «Россети Московский регион» выполняют работы по электроснабжению крупного водозаборного узла в деревне Бельское на территории Талдомского городского округа.

Водозаборный узел в Бельском обеспечивает водоснабжение более 200 домовладений четырех садовых некоммерческих товариществ. Примечательно, что энергетики пошли навстречу пожеланиям заявителей и завершат работы по техприсоединению объекта к своим сетям 1 августа, гораздо раньше установленного ранее срока.

В рамках договора по техприсоединению «Россети Московский регион» строят воздушную линию 10 кВ с самонесущим изолированным проводом протяженностью около 100 метров. Ведется также строительство трансформаторной подстанции с силовым трансформатором мощностью 100 кВА.

Заместитель начальника Талдомского РЭС Евгений Майоров подчеркивает, что цель проводимых работ по технологическому присоединению крупного водозаборного узла в деревне Бельское — обеспечить надежное и бесперебойное водоснабжение СНТ.

Председатель одного из СНТ Татьяна Владимировна Полуэктова отмечает высокое качество работ, выполняемых энергетиками в рамках договора по технологическому присоединению.

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