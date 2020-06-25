Энергетики «Россети Московский регион» выполняют работы по электроснабжению крупного водозаборного узла в деревне Бельское на территории Талдомского городского округа.

Водозаборный узел в Бельском обеспечивает водоснабжение более 200 домовладений четырех садовых некоммерческих товариществ. Примечательно, что энергетики пошли навстречу пожеланиям заявителей и завершат работы по техприсоединению объекта к своим сетям 1 августа, гораздо раньше установленного ранее срока.

В рамках договора по техприсоединению «Россети Московский регион» строят воздушную линию 10 кВ с самонесущим изолированным проводом протяженностью около 100 метров. Ведется также строительство трансформаторной подстанции с силовым трансформатором мощностью 100 кВА.

Заместитель начальника Талдомского РЭС Евгений Майоров подчеркивает, что цель проводимых работ по технологическому присоединению крупного водозаборного узла в деревне Бельское — обеспечить надежное и бесперебойное водоснабжение СНТ.

Председатель одного из СНТ Татьяна Владимировна Полуэктова отмечает высокое качество работ, выполняемых энергетиками в рамках договора по технологическому присоединению.